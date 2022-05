Biberacher Friseursalon von Fachmagazin ausgezeichnet

Der Friseursalon „Eileen Ege Friseure“ in Biberach ist der beste Friseursalon in Deutschland. Das Fachmagazin „Top Hair International“ hat Inhaberin Eileen Ege und ihr Team am Samstag, 7. Mai, beim Business-Wettbewerb „Top Salon – The Challenge“ in der Kategorie „Employer“ ausgezeichnet, wie mitgeteilt wird. Die Auszeichnung fand im Rahmen der Top-Hair-Messe in Düsseldorf statt. Die Jury hatte vor allem die auf das Wohl der Mitarbeiter fokussierte Unternehmensphilosophie beeindruckt: „Bei höchster Qualität, Individualität und Handwerkskunst will man für jeden die bestmögliche Work-Life-Balance erreichen – dazu gehört auch die Wahl zwischen einer Drei- und Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich und die freie Einteilung der täglichen Arbeitszeit. Bei so viel Freiheit überraschend: Es gibt erklärtermaßen keinen Chef, der die Entscheidungen trifft, sondern: Man teilt die Verantwortung, statt die Verantwortung zu verteilen“, würdigte Stefanie Burkhart, New-Work-Expertin und Mitglied der Jury, in ihrer Laudatio.

Das Friseur-Fachmagazin „Top Hair“ prämiert seit mehr als 20 Jahren die besten Friseurbetriebe Deutschlands. Hunderte Salons aus ganz Deutschland sowie mehrere aus Österreich bewarben sich in diesem Jahr um einen von fünf begehrten Pokalen.