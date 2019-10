Biberacher Fotoclub feiert Erfolge

Zufrieden mit dem Ergebnis der diesjährigen Fotomeisterschaft im Bezirk Alb-Donau ist der Biberacher Fotoclub in mehrfacher Hinsicht. Wie der Club berichtet, konnten sich zum einen gleich mehrere Clubmitglieder über Preise freuen: Siegfried Langer errang mit seinem fürsorglichen Schwarz-Veri-Vater den ersten Preis in der Kategorie „Lieblingsplätze“. Außerdem konnte er den dritten Platz in der Einzelwertung aller von einem Autor eingereichten Bilder belegen.

Krötenfoto belegt dritten Platz

Manfred Fakler eroberte in der Einzelwertung zusammen mit dem punktgleichen Peter Maihöfer aus Leinzell den ersten Platz. In der Kategorie „Freies Thema“ belegte Wolfgang Volz mit dem imposanten Charakterporträt einer Kröte den dritten Platz. Auch in der Clubwertung stellten die Biberacher Fotofreunde erneut als Drittplatzierte ihre Qualität unter Beweis.

Den zweiten Erfolg verbuchte der Fotoclub als Ausrichter der Bezirksmeisterschaft im evangelischen Gemeindezentrum St. Martin in Biberach. Pfarrer Stefan Ruf und Kulturdezernent Jörg Riedlbauer sprachen Grußworte. Riedlbauer betonte er den Stellenwert der Fotografie und der Clubarbeit für das Kulturleben der Stadt.

Helga Rieger als Erste Vorsitzende und Klaus Roth als Schriftführer dankten den Juroren Gunther Dahinten, Markus Leser und Dr. Reck, die sich durch die annähernd 650 eingesandten Wettbewerbsbilder gearbeitet hatten.

Den Aspekt der Kommunikation und der gegenseitigen Förderung im Sinn einer Fotografie als Kunstform hob der Landesvorsitzende des Deutschen Verbands für Fotografie, Wolfgang Exler, hervor. Er überreichte die Medaillen und Urkunden an die Preisträger. Der offizielle Teil der Veranstaltung schloss mit der Präsentation der Sieger-Bilder.