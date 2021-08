Biberacher Firma unterstützt beim Bau eines Gartenpavillons

Die Tagesstätte des Gemeindepsychiatrischen Zentrums in Trägerschaft von Caritas und Diakonie hat Dank der Firma Grüner und Mühlschlegel (GM) und den Besuchern der Tagesstätte nun einen schönen Gartenpavillon und kann so auch unter Hygienebedingungen mehr Besucher und Besucherinnen empfangen. Die Firma GM hat Bauleistungen wie Fundamente, Dachdeckung und Erdarbeiten im Wert von 5000 Euro erbracht. Außerdem hat sie die Besucher der Tagesstätte beratend beim Aufbau des Bausatzes, unter Anleitung von Diana Schumacher, unterstützt. Es war in vielerlei Hinsicht ein hoffnungsstiftendes Frühjahrsprojekt. Einen schönen, trockenen und warmen Platz im Freien zu erschaffen, durch selbständiges Errichten eines Bauwerks, welches ein wirkliches Glanzstück im Garten ist und Villa Grün heißt.