Biberacher Feuerwehr erhält neue Kleidung

Passend zum neuen Feuerwehrhaus bekommen die Einsatzkräfte auch eine neue Kleidung. Die Kosten für die Beschaffung der Dienst- und Ausgehkleidung für die Freiwillige Feuerwehr Biberach, einschließlich der Ortsteilwehren und der Jugendfeuerwehr, belaufen sich laut Verwaltung auf 98 000 Euro. Die Mitglieder des Hauptausschusses gaben dafür jetzt grünes Licht.

„Wir haben mit dem neuen Feuerwehrhaus einen guten Anlass, unsere Kameraden noch schöner anzukleiden“, sagte Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Der Kauf der Kleidung erfolgt gemeinsam mit dem Kreisfeuerlöschverband. Ursprünglich waren schon für 2016 entsprechende Mittel im Haushalt eingeplant, doch aufgrund von Personalwechsel im Landratsamt verzögerte sich der Zeitplan um zwei Jahre. Die Ausgehkleidung besteht aus sieben Teilen und wird für die Abteilungen Mettenberg, Ringschnait, Stafflangen sowie den Spielmannszug und die Alterskameraden bestellt. 42 000 Euro soll dies in Summe kosten. Auch die Jugendfeuerwehr erhält neue Kleider, wofür rund 15 000 Euro fällig werden. Ziel der Ausgehkleidung ist, dass die Kameraden einheitlich auftreten.

Die bisherige Ausgehkleidung bestand aus schwer entflammbarem Material, weshalb sie auch bei Brandsicherheitswachen zum Einsatz kam. Da die neue Kleidung aber aus Mischgewebe besteht, also entflammbar ist, braucht es zusätzlich eine Tagesdienstkleidung. Schwer entflammbare Ausgehkleidung sei am Markt nicht erhältlich, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Gleichzeitig ist es aber aus Sicht der Verwaltung nicht zumutbar, dass die Feuerwehrleute bei den Brandsicherheitswachen die vierlagigen Einsatzhosen und Jacken tragen, welche für die schwere Brandbekämpfung vorgesehen sind. Im Sommer wird es unter der Kleidung schlichtweg zu heiß.

Die Tagesdienstkleidung dagegen besteht aus Einsatzhose, Poloshirt, Sweatshirt und Schutzhandschuhen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 41 000 Euro. In diesem Zusammenhang verweist die Verwaltung darauf, dass die Zahl der Brandsicherheitswachen in Biberach sehr hoch ist, allein in der Stadthalle absolvierten die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr 117 solcher Dienste.

Bei den Stadträten bestand kein Zweifel daran, dass die Feuerwehr diese Kleidung braucht. Nur so könnten die Ehrenamtlichen weiterhin gute Arbeit leisten, wie der Tenor über alle Fraktionen hinweg war. Auf Nachfrage des Gremiums erläuterte Kommandant Florian Retsch, dass nicht gesagt werden kann, wie lange die neue Kleidung hält. „Die Ausgehkleidung hält sicherlich über mehrere Jahre, die Einsatzhosen verschleißen dagegen recht schnell“, erläuterte Retsch. Darüber hinaus wollte der Hauptausschuss wissen, ob auch die Aktiven der Biberacher Wehr eine neue Kleidung erhalten. Sie waren in der Sitzungsvorlage nicht explizit erwähnt. Retsch: „Auch die Biberacher Aktiven bekommen eine neue Kleidung. Diese wird durch den Kreisfeuerlöschverband finanziert.“