Biberacher FDP stellt sich neu auf

Der FDP-Ortsverband Biberach hat einen neuen Vorstand. Bei der Mitgliederversammlung im TG-Heim in Biberach wurde Thomas Herrmann zum Vorsitzenden gewählt. Der in Ringschnait wohnhafte Thomas Herrmann, der auch als Kreisschatzmeister für den FDP-Kreisverband Biberach gewählt ist, ist verheiratet, in Rißegg aufgewachsen und in diversen Vereinen verwurzelt. Er übernimmt das Amt von Sebastian Haug. Dieser übte das Amt des Vorsitzenden vier Jahre lang aus.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Günter Warth und Sebastian Haug gewählt. Als Beisitzer gehören dem Gremium erstmals Ramiz Soskic, Jasin Soskic und Ulisses Deckmann an. Aus dem Ortsvorstand ausgeschieden ist Hildegard Ostermeyer, welche bislang den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden inne hatte, sowie Norbert Meyer und Oliver Lukner als Beisitzer.

Thomas Herrmann bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre. Sebastian Haug wurde für die Tätigkeit als Vorsitzender ein Präsent überreicht. Der Fokus der nächsten beiden Jahre liegt insbesondere auf den Vorbereitungen für die Kommunalwahl 2024. Die Gewinnung neuer Parteimitglieder wurde ebenfalls als Ziel ausgerufen.