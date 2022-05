Biberacher Faustballer haben erneut Heimspieltag

Nach ihrem verpatzten Auftakt am vergangenen Wochenende möchte sich die TG Biberach am Sonntag, 15. Mai, ab 10 Uhr auf dem Sportplatz an der Adenauerallee rehabilitieren.

In ihren drei Spielen in der Verbandsliga trifft sie auf den TSV Westerstetten, VfB Friedrichshafen und TSV Illertissen. Die Biberacher stehen unter Erfolgsdruck, um den Anschluss ans Mittelfeld zu schaffen. Auch gilt es, im Rückspiel gegen den TSV Illtertissen die Vorrundenniederlage wettzumachen.

Die TG Biberach II tritt am Sonntag in der Bezirksliga in Erlenmoos an. Hier spielen nur noch fünf Teams, die in einer Vor- und Rückrunde um den Meistertitel kämpfen. Die TG II trifft auf Gastgeber SV Erlenmoos, die TG Bad Waldsee sowie die Teams vom TV Wasserburg und TSV Riedlingen.