Biberacher erleben bei Festabend und Pubquiz die englische Kultur

Das erste Wochenende der Englischen Wochen hat zur Freude der Organisatoren vom Tendring Ausschuss des Vereins Städte Partner Biberach und vom Kulturamt regen Anklang gefunden. Marktstand, Festabend und Pubquiz lockten die Besucher an.

Bereits zur Eröffnungsveranstaltung für die Englischen Wochen und zur Ausstellung von Schülern des Wieland- und Pestalozzi-Gymnasiums kamen zahlreiche Gäste. Die Ausstellung im Rathaus-Foyer dauert noch bis zum 21. Oktober.

Zufriedene Gesichter gab es auch beim informellen Marktstand des Tendring-Ausschusses am Samstagvormittag. Die original britischen Waren lockten viele Neugierige an, aber auch etliche Stammkunden, die die Auswahl vom Christkindles-Markt her zu schätzen weiß. Und selbstverständlich wurden fleißig die Flyer der Englischen Wochen verteilt, um für die Events in den nächsten Wochen zu werben.

Auch beim Festabend unterhielten sich die über 100 Besucher bestens. Die schwäbischen Highland Sack spielten zur Eröffnung typisch schottische Dudelsack-Weisen und erweiterten so die Englischen Wochen bis nach Schottland. Durch leckeres Essen gesättigt und durch den Ringschnaiter Obst- und Gartenbauverein bestens versorgt, gab es viele Gespräche unter den Besuchern. Das Duo After Midnight entführte mit seiner akustisch arrangierten Musik die Gäste in die 1960er- und 1970er-Jahre. Die Tanzfläche füllte sich rasch, und Dank der angenehmen Lautstärke konnten sich die Nichttänzer weiterhin unterhalten.

Elf Mannschaften beim Pubquiz

Fahren Autos in Japan auf der rechten oder der linken Straßenseite? Um welche Sportart geht es bei dem britischen „Grand National“? Wie heißen die Schwestern in dem Disney-Film die „Eiskönigin“? Wer die Antworten wusste, hat gepunktet beim Pubquiz im Cafe Weichhardt. Im Rahmen der englischen Wochen, haben „The Local – English Language-Stammtisch“ und der Verein Städte Partner Biberach zu dem englischen Kneipenabend eingeladen. Mehr als 50 Leute kamen, elf Mannschaften stellten ihr Allgemeinwissen unter Beweis. Rachel Bull hatte das Quiz zusammengestellt und modererierte den Abend locker und unterhaltsam.

Sieger wurde das Team „The Mad Ones“. Aber auch das Team „Apple Crumble“ auf Platz elf durfte mit einem Trostpreis nach Hause gehen. Unter den Mitspielern waren auch Gäste aus dem Tendring District, Biberachs Partnerregion in England. Joy Phillips, Vorsitzende der Tendring Twinning Association genoss den Abend sehr: „Wir fühlten uns sehr wohl und ließen uns die leckeren, speziell hergestellten englischen Speisen und das englische Bier schmecken. Beim Quiz gab eine sehr lebhafte Mischung aus Englisch und Deutsch. Aber am Ende des Abends haben wir alle einiges Neues über die Kultur der anderen gelernt und hatten viel Spaß dabei.“