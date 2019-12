Biberacher erhalten Forschungsstipendien

Es ist eine besondere Auszeichnung für die Forschungsaktivitäten der Fakultät Biotechnologie der Hochschule Biberach: Zwei Doktoranden erhalten Forschungsstipendien des europäischen Verbundes ACTIP (Animal Cell Technology Industrial Platform). Im Rhythmus von zwei Jahren vergibt der Zusammenschluss verschiedener Unternehmen in Europa sechs Stipendien und eröffnet jungen Wissenschaftlern aus Forschung und Industrie damit ein umfangreiches Netzwerk. ACTIP verfolgt die neuesten Entwicklungen in Forschung und Produktion mithilfe von Säugerzellentechnologie. Im Fokus steht die Herstellung von Biopharmazeutika, Antikörpern, Impfstoffen, Gentherapie-Vektoren und Sicherheitstests.

Zwei der insgesamt sechs Stipendien gehen in diesem Jahr an die Biberacher Wissenschaftler Nadja Raab und Nikolas Zeh vom Institut für Angewandte Biotechnologie (IAB). Damit erhalten sie für den Zeitraum von zwei Jahren die Möglichkeit, an den Treffen der ACTIP teilzunehmen und sich und ihre Forschung vorzustellen. „Ein solches Stipendium ist für Doktoranden sehr wichtig, da die Meetings enorm wertvolle Einblicke in die aktuellen Fragestellungen der Industrie geben und die Nachwuchswissenschaftler wertvolle Kontakte knüpfen können“, weiß Professor Kerstin Otte aus der Fakultät Biotechnologie der HBC, die die Doktoranden Raab und Zeh betreut.

Nadja Raab und Nikolas Zeh beschäftigen sich mit sogenannten mikroRNAs. Zeh arbeitet an einem Verfahren zur Behandlung von Tumorerkrankungen. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen sogenannte Exosome, also sehr kleine biologische Kügelchen, die von einer Zelle in die Umgebung abgegeben werden. Ziel ist es, mit einer humanen Zelllinie diese Partikel zu produzieren, die für Tumorzellen schädliche Wirkstoffe (mikroRNA) enthalten und spezifisch zu Krebszellen transportiert werden können. Zeh konnte bereits nachweisen, dass sich die Methode eignet, um Tumorzellen absterben zu lassen. „Ich konnte die Partikel erfolgreich aufreinigen und zeigen, dass die Exosome von Tumorzellen aufgenommen werden und ihren Inhalt freisetzen“, berichtet der junge Wissenschaftler über seinen Erfolg, den er kürzlich in dem Fachjournal PLOS One publiziert hat. Das Verfahren müsse jedoch weiter verbessert werden, um beispielsweise die Spezifität der Exosome zu erhöhen, sagt Niklas Zeh.

Über sein Forschungsprojekt hat Nikolas Zeh Ende November bei einer ACTIP-Tagung in Darmstadt bereits berichtet. Die Tagung befasste sich mit Technologien für die Zell- und Gentherapie-Manufaktur. Zeh hatte die Möglichkei,t in einem 20-minütigen Vortrag sein Projekt zu präsentieren.

In der Forschungsarbeit von Nadja Raab geht es um die Produktivität von biopharmazeutischen Produktionszellen. Diese wurden genetisch so programmiert, dass sie mithilfe von mikroRNAs ein gewünschtes Medikament herstellen. Dafür arbeitet die Wissenschaftlerin mit der Genschere CRISPR/Cas9. MikroRNA-Gene, die sich negativ auf die Produktionszelle auswirken, werden so aus dem Genom der Zelle herausgeschnitten.

Mit dieser Methode ist es Nadja Raab gelungen, die Produktivität der Zelle um bis zu 50 Prozent zu verbessern. „Die Produktionskosten für die zum Beispiel sehr teure Medikamentengruppe der Biologicals, die hauptsächlich bei Tumor- und Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden, könnten dadurch relevant gesenkt werden“, berichtet die Forscherin. Ihre Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Biotechnology Journal“ veröffentlicht.

Wann Nadja Raab die Möglichkeit erhält, ihre Forschungsprojekt vorzustellen, ist noch nicht klar. Die ACTIP gibt die Präsentationen erst direkt im Vorfeld der Tagung bekannt.