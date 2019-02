Biberacher erhält zum sechsten Mal den Grimmepreis

Philipp Käßbohrer (35), der aus Biberach stammende Regisseur, Film- und Fernsehproduzent, erhält am 5. April in Marl bereits zum sechsten Mal in seiner Karriere den Grimmepreis, eine der renommiertesten Auszeichnungen für Fernsehsendungen in Deutschland.

Käßbohrer bekommt den Preis in der Kategorie „Unterhaltung“ für die Sendung „Lass dich überwachen! – Die PRISM IS A DANCER Show“, ausgestrahlt bei ZDFneo und im ZDF.

Philipp Käßbohrer hatte die von Jan Böhmermann moderierte Show mit seiner Firma btf (Köln) entwickelt und produziert. Grundlage der Show – so heißt es in der Beschreibung – sind Informationen, die Menschen freiwillig und oft zu leichtfertig dem öffentlichen Netz anvertrauen.

Genau diese Informationen aus der Social-Media-Sphäre, die allzu oft auch Peinlichkeiten sind, werden nun fernsehöffentlich, was anfangs nicht jedem Überraschtem behagt. Allerdings wird niemand wirklich vorgeführt, im Mittelpunkt steht immer die Aufforderung, demnächst ein bisschen vorsichtiger zu sein mit der Freigabe der persönlichen Daten.

„Diese Show schwenkt das pädagogische Fähnchen, auf dem steht, dass man doch mit seinen Daten ein bisschen weniger freigiebig umgehen soll, nur am Rande“, heißt es in der Jurybegründung. „Im Mittelpunkt steht eine gelungene Mischung aus Überraschung, Ironie und auch rührenden Elementen.“