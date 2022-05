Hier sind die Bürger gefragt: Wie sollen Biberachs Plätze und Straßen gestaltet werden?

Am Samstag können alle an Themenständen Wünsche und Anregungen über die künftige Gestaltung von Plätzen und Straßen in der Altstadt äußern. Für die Stadt stellt das einen wichtigen Baustein dar.

3 PLUS-Artikel kostenlos Mit einer Registrierung lesen Sie 3 PLUS-Inhalte und 10 freie Inhalte im Monat kostenlos. Sie sind bereits registriert? Hier einloggen. Registrieren