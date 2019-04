Biberacher Danceprix wird zum Festival

Die Biberacher Streetdance-Gruppe Funky Kidz macht aus dem Urban Danceprix in diesem Jahr ein ganzes Festival. Von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, dreht sich in Biberach alles rund ums Tanzen. Renommierte Tänzer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien treten beim Showcontest am Samstag, 4. Mai, in der Stadthalle gegeneinander an.

Doch das ist noch nicht alles: Über das gesamte Wochenende wird es zusätzlich zum Wettbewerb eine Vielzahl an weiteren Veranstaltungen wie Tanzbattles, Workshops und Tanzveranstaltungen im Stadtgebiet geben.

Musikfrühling nutzen

„Als wir 2014 angefangen haben, hätten wir niemals gedacht, dass das so ein großes Ding wird“, freut sich Sebnem Piotti von den Funky Kidz. Mittlerweile hat sich der Urban Danceprix bei den Tänzern und auch beim Biberacher Publikum etabliert.

Da passe es ganz gut, dass das Tanzfestival in diesem Jahr gleichzeitig mit dem Musikfrühling am Samstag, 4. Mai, stattfindet. „Wir haben uns gezielt dieses Wochenende ausgesucht, weil da eh schon so viele Leute in der Stadt unterwegs sind, das können wir gut verbinden“, sagt Natalie Molker von den Funky Kidz.

Shows und Graffiti-Aktion

Der Schadenhof gehört während des Musikfrühlings den Biberacher Tänzern, dort wird es Shows und Battles geben und mittags gibt es dann eine Graffiti-Aktion mit dem Streetartkünstler Daschu. Am Abend gibt es dann eine große Party in der Kulturhalle Abdera inklusive DJ-Battle.

Bei den Workshops, die von Freitag bis Sonntag angeboten werden, kommen Anfänger und Fortgeschrittene voll auf ihre Kosten. „Viele, die tanzen, sind nicht unbedingt Bühnentänzer“, sagt Andreas Schröder, der die Funky Kidz vor mehr als 20 Jahren gegründet hat. „Deshalb soll es für alle Tänzer ein Angebot rund um den Contest geben.“

Und das mit internationalen Größen der Tanzszene. Für den Tanzwettbewerb haben es die Funky Kidz geschafft, ein paar der bekanntesten Tänzer als Jurymitglieder zu bekommen, so beispielsweise den legendären Storm aus Berlin, Funky J aus Paris und Majid aus Krefeld. Sie geben in Biberach dann auch Workshops.

Als wir 2014 angefangen haben, hätten wir niemals gedacht, dass das so ein großes Ding wird. Sebnem Piotti

Zusätzlich gibt es auch ein Angebot für Leute, die noch gar nicht mit Streetdance in Berührung gekommen sind. Für Nico Zimmermann, Leiter der Funky Kidz, ist das ein wichtiger Punkt: „Es ist immer wieder schön, Menschen, die noch nichts mit Tanzen zu tun hatten, die Freude daran zu vermitteln.“

Beim Workshop am Sonntag von 11.30 bis 13 Uhr im Jugendhaus bekommen Anfänger einen Einblick in die verschiedenen Tanzstiele. „Am Ende können sie dann selbst entschieden, was ihnen am meisten Spaß macht.“

Hip-Hop-Kultur im Fokus

Denn die Biberacher Funky Kidz wollen mit dem Showcontest und dem dazugehörigen Festival allen Generationen die Möglichkeit zum Kennenlernen und Eintauchen geben: Hip-Hop-Kultur als nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil des Lebens junger Menschen bekommt hier Raum und Aufmerksamkeit.

Dabei sind die einzelnen Events gerade für den eigenen Nachwuchs der Funky Kidz ein enormer Ansporn.

Die Stadt Biberach in Kooperation mit dem Verein Jugend Aktiv als Veranstalter des Showcontests baut mit diesem ihr Angebot, insbesondere für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien, weiter aus.

Veranstalter rechnen mit ausverkauften Haus

„ Der Showcontest ist für Besucher jeden Alters attraktiv und spannend“, sagt Julian Gröschl, der beim Kulturamt für die Veranstaltungen und die Hallenvermietung verantwortlich ist.

Wie auch in den vergangenen Ausgaben des Wettbewerbs rechnen die Veranstalter mit einem ausverkauften Haus. „Wer also Interesse daran hat sollte sich schnell Tickets sichern“, so Julian Gröschl.

Mehr entdecken: Die Gruppe Juvenile Maze aus Freiburg gewinnt den Biberacher Danceprix