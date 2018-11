Biberacher Christkindles-Markt feiert Geburtstag

Mit seiner heimeligen Atmosphäre und den liebevoll dekorierten Hütten ist der Biberacher Christkindles-Markt auf dem Marktplatz für viele Einheimische, aber auch Besucher aus der weiteren Region, längst zu einer Tradition geworden. Dieses Jahr gibt es ihn vom 1. bis 16. Dezember bereits zum 20. Mal. Die SZ verrät, was es zum Jubiläum an Neuem, aber auch Bewährtem gibt.

Die Organisatoren: Mit Wolfgang Winter, dem Leiter des Bauverwaltungsamts, hat der Christkindles-Markt einen neuen Hauptorganisator. Siegfried Brugger, der dieses Amt lange Jahre innehatte, ging Ende 2016 in Ruhestand. 2017 hatte Baubürgermeister Christian Kuhlmann kommissarisch die Organisation übernommen. Mit Georg Müller, seit März Baukontrolleur bei der Stadtverwaltung, gibt es auch einen neuen Marktmeister, der sich vor allem um den Aufbau der Hütten und die technischen Dinge kümmert. Maike Baldauf, ebenfalls beim Bauverwaltungsamt angestellt, ist seit 2013 in die Marktorganisation eingebunden und kann die neuen Kollegen in allen Fragen unterstützen. Um das Marketing und das Begleitprogramm des Cheistkindles-Markts kümmert sich in bewährter Weise Ingeborg Voss. Ebenfalls in die Programmgestaltung eingebunden ist Edeltraud Garlin.

Das Jubiläum: Der 20. Biberacher Christkindles-Markt wird während der Marktzeit mit einer Ausstellung im Rathausfoyer gewürdigt. Dort sind Bilder aus den 20 Jahren zu sehen, aber auch besondere Produkte, die die Stadt jeweils zu den Christkindles-Märkten herausgebracht hat. Außerdem besteht im Foyer immer samstags von 15 bis 17 Uhr die Möglichkeit zu einem weihnachtlichen Fotoshooting. Zum Jubiläum gibt es außerdem Ansichtskarten mit winterlichen Motiven vom Markt und von Biberach. Diese liegen kostenlos an den Marktständen und im Rathaus aus.

Das Programm: Eröffnet wird der 20. Christkindles-Markt am Samstag, 1. Dezember, um 12 Uhr durch OB Norbert Zeidler. Kinder dürfen dabei zusammen mit dem Zimmerer-Ausbildungszentrum Holzsterne sägen. Am Mittwoch, 5. Dezember, kommt ab 16.30 Uhr der Nikolaus mit seiner Kutsche und verteilt Weihnachtsmäuse (leckeres Hefegebäck) an die Kinder. Mit der Weihnachtsmaus gibt es auch wieder eine neue Geschichte, geschrieben von Edeltraud Garlin. Zweimal ist in diesem Jahr das Kasperletheater auf der Weihnachtsbühne zu Gast (6. und 13. Dezember, jeweils ab 15 Uhr). Dort gibt es auch wieder viele Programmpunkte mit Musik, Gesang, Lesungen und Akrobatik. Auch vorweihnachtliche Stadtführungen werden angeboten. Für Kinder hat an allen Tagen die Christkindles-Poststelle geöffnet und nimmt ihre Wunschzettel entgegen. Feierlich beendet wird der Christkindles-Markt am Sonntag, 16. Dezember, ab 16.30 Uhr mit dem Spruch des Weihnachtsengels. Das ausführliche Programm des Markts liegt am 21. November der „Schwäbischen Zeitung“ bei.

Die Öffnungszeiten: Nachdem im vergangenen Jahr ein Konzept mit verlängerten Öffnungszeiten bei den Marktbeschickern auf wenig Gegenliebe stieß, kehren die Organisatoren nun wieder zu den alten Zeiten zurück. Geöffnet ist der Markt täglich von 11 bis 20 Uhr, mittwochs und samstags bereits ab 10 Uhr. „Den Betreibern von Imbiss- und Getränkeständen überlassen wir es selbst, ob sie freitags und samstags ihre Stände bis 21 Uhr geöffnet lassen wollen“, sagt Winter.

Die Markthütten: An 70 weihnachtlich geschmückten Hütten bieten insgesamt 75 Beschicker ihre Produkte an. Neu sind in diesem Jahr unter anderem Händler mit Holzspielzeugen, ein Händler aus Berlin, der Bratapfelliköre verkauft, sowie ein Bürstenhändler, der auch zeigt, wie er seine Bürsten herstellt. Wie immer gab es auch dieses Jahr mehr Bewerbungen als verfügbare Hütten. „Wir mussten rund 30 Beschickern absagen“, so Winter. Bei der Auswahl achten die Organisatoren auf ein ausgewogenes Sortiment. „Bei Imbiss- und Getränkeanbietern sehen wir inzwischen keinen weiteren Bedarf mehr.“

Die Fanartikel: Besonders begehrt sind die Produkte, die die Stadt selbst jedes Jahr mit dem Marktlogo anbietet. So gibt es natürlich wieder eine neue Glühweintasse aus weißem Porzellan mit Rentiergeweih und einem Hinweis auf das Jubiläum. Auch die beliebten Geschirrtücher gibt es wieder, diesmal im zusätzlichen Farbton Anthrazit. „Wir haben dieses Jahr 2000 Stück bestellt und hoffen, dass es ausreicht“, sagt Maike Baldauf. Passend zu den Tischläufern gibt es dieses Jahr auch einen Brotkorb aus Leinenstoff. Verkauft werden alle städtischen Produkte beim Christkindles-Markt am Stand der Gesellschaft für Heimatpflege in der Hindenburgstraße.

Die Sponsoren: Neben der Stadt beteiligen sich die Werbegemeinschaft Biberach, die Kreissparkasse Biberach, die Volksbank Ulm-Biberach, die Ewa Riss und heuer erstmals die Raiffeisenbank Biberach finanziell an den Kosten des Markts.