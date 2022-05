Biberacher Betriebsräte diskutieren über Neue Arbeitsformen

Nach fast zwei Jahren, in denen sich die Betriebs- und Personalräte der Region Biberach nur virtuell begegnen konnten, fand bei Boehringer-Ingelheim endlich wieder ein gemeinsames Treffen statt. Das berichtet der DGB.

Im Mittelpunkt stand die Besichtigung des Smart-Working-Gebäudes, das weniger in-dividuelle Büroräume, aber wesentlich mehr Gemeinschaftsflächen und Sharing-Arbeitsplätze bietet. Ein zweites Gebäude ist bereits im Werden, heißt es in der Medienmitteilung.

An die Informationen über die Entstehung der neuen Gebäude und die damit verbundenen Diskussionen in der Belegschaft schlossen sich Berichte der einzelnen Betriebe an, bei denen unter anderem die Regelungen zum mobilen Arbeiten während der Pandemie thematisiert wurden.

In einzelnen Betrieben wurde die Ausstattung für das Homeoffice fast komplett vom Unternehmen übernommen, in anderen Betrieben wurde gerade einmal ein Laptop zur Verfügung gestellt, für alles andere mussten die Beschäftigten selbst sorgen. „Es ist wie immer, manche Firmen „bieten“ nur dass an, was sie müssen.“, so einer der Anwesenden. Auch Arbeitsschutz und Arbeitszeit seien sehr unterschiedlich geregelt.

Bei den Berichten stellte sich auch heraus, dass der Ukraine-Krieg noch wenig Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Betriebe hat. Als wesentlich dramatischer sind die Folgen der unterbrochenen Lieferketten – Stichwort „Chips-Krise“ – zu bewerten.

Für das nächste Treffen ist geplant, das Thema „Fachkräftemangel in der Region“ stärker zu beleuchten, so der DGB.