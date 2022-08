Biberacher besuchen Tendring District

Jüngst weilten mehrere Mitglieder des Vereins Städte-Partner Biberach e.V. (StäPa), darunter Marianne Wilhelm (Vorsitzende Tendring-Ausschuss) und Hans-Bernd Sick (Vorsitzender StäPa), zusammen mit Josepha Brugger, Beauftragte für Städtepartnerschaften im Biberacher Rathaus, im britischen Tendring District. Bei etlichen Arbeitstreffen stellte sich J. Brugger, die diese Stelle seit Februar 2022 innehat, bei den dortigen städtepartnerschaftlichen Verantwortlichen vor, und zukünftige gemeinsame Aktivitäten wurden dabei besprochen, heißt es in einer StäPa-Pressemitteilung.

Das erste Arbeitsgespräch fand mit dem Tendring District Council, Chief Executive Ian Davidson, statt. Hinzu kamen unter anderem Gespräche mit karitativen Einrichtungen, Kunstschulen und den Youth Performerz vom Princes Theatre.

Im Rahmen des Besuchs übergab die StäPa-Gruppe zusammen mit Sue Sharpe von der Tendring Twinning Association insgesamt 115 englische Bücher im Großdruck an verschiedene Altenheime im Tendring District. Diese waren dem Stäpa von Herrn Dr. Kunz aus Mettenberg angeboten worden. Er hatte die Bücher von seiner Großtante geerbt und fragte nach, ob ein englisches Altenheim daran Interesse hätte. Da der Tendring District, mit seiner „Sunshine Coast“ genannten Küste, in England eine beliebte Gegend für Ruheständler ist, war es für Reverend Colin Knight ein leichtes, im Norden des Districts vier Altenheime ausfindig zu machen. Nun freuen sich die Bewohner von Waters View in Little Oakley, Belman'’ Court, Alexandra House (beide in Dovercourt) und Read House (Frinton On Sea) über ihre neue Lektüre in ihrer Bibliothek.

Für die Besucher aus Biberach hatten die Tendring Twinners ein umfangreiches Rahmenprogramm zusammengestellt. So durfte man bei Stadtführungen die Geschichte der Städte Colchester und Harwich kennenlernen, wurde zum Fünf-Uhr-Tee eingeladen und als Abschluss zu „Fish and Chips“ in eine „Beach hut“ am Strand von Frinton.

„Wir konnten ein paar tolle und intensive Tage mit den Freunden von der TTA und verschiedenen Organisationen im Tendring District verbringen. Die vielen Gespräche geben Anlass zur Hoffnung, dass wir in der nächsten Zeit noch etliche gemeinsame Aktivitäten vor uns haben“, fassen Josepha Brugger und Marianne Wilhelm den Besuch zusammen.