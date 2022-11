Biberacher belegen Platz vier in Frankfurt

Rund 300 Paare aus ganz Deutschland aus unterschiedliche Alters- und Leistungsklassen sind bei den zweitägigen „Mainhattan Dance Days“ in der Stadthalle Frankfurt am Main-Bergen an den Start gegangen. Darunter waren auch Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach in der S-Klasse der Senioren IV Standard. Das TSA-Paar erreichte am Ende Platz vier.

Auf einer sehr großzügigen Tanzfläche von 20 mal 16 Metern konnten die Paare laut TSA-Mitteilung ihre Choreografien präsentierten. Hoch motiviert absolvierten die fünf Paare in der S-Klasse der Senioren IV zunächst eine kurze Sichtungsrunde, anschließend ging es in die Finalrunde in der die fünf Standardtänze – Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep – beurteilt wurden. Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter lagen zunächst wertungsgleich mit einem Paar aus Karlsruhe auf Rang drei. Erst die detaillierte Auswertung nach der sogenannten Skating-Regel ergab für die Biberacher dann knapp den vierten Platz in der Gesamtwertung. „Nachdem wir erst seit zwei Jahren in der höchsten Leistungsklasse tanzen und die teilnehmenden Paare unserer Gruppe teilweise schon mehr als zehn Jahre in der S-Klasse vertreten sind, ist dies eine gute Leistung mit Potenzial nach oben“, sagte Wolfgang Winter.