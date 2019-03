Biberacher Band Mischa spielt im Abdera

Sie haben den Newcomer-Preis „Play Live“ gewonnen und werden dieses Jahr auf dem Southside-Festival vor Zehntausenden spielen. Die Rede ist von der Biberacher Band Mischa. Am Freitag, 29. März, präsentieren sie ihre erste EP „Räubertochter“ in der Kulturhalle Abdera.

Mischa – das sind Sängerin Mimi Elsässer, Yannick Albrecht am Keyboard, Alex Obert am Bass, Julius Rimmele an der Gitarre und Martin Strobel am Schlagzeug. Die jungen Erwachsenen stammen alle aus Biberach und Umgebung. Seit ihrer Bandgründung vor drei Jahren haben sie vier Lieder auf dem Musikstreamingdienst Spotify und anderen Plattformen im Internet veröffentlicht. Außerdem sind sie auch schon mehr als 90-mal live aufgetreten. Der Besetzung nach eine klassische Rockband, sind sie musikalisch sehr variabel. „Mal spielen wir ein hartes Gitarrenriff, dann wieder ruhigere Passagen mit Gesang und Keyboard“, sagt Mimi Elsässer. Zwischen Hip-Hop und Metall sei alles möglich.

Ihre erste EP „Räubertochter“ haben sie zusammen mit Produzent Daniel Konold im Abdera live aufgenommen. „Das war eine besondere Herausforderung, da sich keiner von uns einen Fehler erlauben durfte“, berichtet die Mimi Elsässer. Die EP setzt sich mit den Erfahrungen einer Anfang 20-Jährigen aus einer Kleinstadt auseinander. „In unseren Texten wollen wir selbstreflektiert, aber auch selbstironisch sein“, erläutert Yannick Albrecht. Die Themen, die die Band in ihrer Musik bewegen sind: Liebe, Trauer, Kummer, Hass und Heimat. Gerade ihre Heimat Biberach ist allen Bandmitgliedern sehr wichtig: „Wenn wir unser Lied „Kleinstadt“, das von Heimatgefühlen handelt, spielen, dann haben wir alle noch einmal zehn Prozent mehr Energie“, sagt der 23- jährige Student. Die Musikszene vor Ort gefällt ihnen gut. „Es gibt alles von Jazz, über Schlager bis zu Rock. Ich kann einfach in eine Kneipe gehen und fragen, ob ich am Abend dort spielen kann und das klappt“, berichtet Mimi Elsässer.

Freunde, die Musik machen

„Wir freuen uns auf das extrem offene Publikum im Abdera“, sagt Mimi Elsässer. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Besucher zur Veröffentlichung der EP kommen. „Egal ob wir vor 20 Leuten spielen, oder ob die Halle voll ist, wir werden Spaß haben“, glaubt Yannick Albrecht.

Doch nicht nur musikalisch harmonieren die jungen Musiker. „Wir sind einfach fünf Freunde, die gerne gemeinsam Musik machen“, betont die Sängerin. Kennengelernt hat sich die Band bereits an der Jugendmusikschule. „In Biberach ist die Musikszene nicht so groß, da kennt man sich“, berichtet Yannick Albrecht. 2016 haben einige von ihnen ihre Ausbildung abgeschlossen oder ihr Abitur absolviert. „Das hat einfach gepasst. Das war Liebe auf dem ersten Ton“, erzählt Mimi Elsässer. Von Anfang an sei wichtig gewesen, dass alle gleichberechtigt sind und jeder sich in der Musik wiederfindet. „Deshalb schreiben wir gemeinsam unsere eigenen Texte und eigene Musik, denn wir wolle keine Coverband sein, die durch die Läden tingelt“, sagt die 22-Jährige.

Doch nicht nur die Musik, auch das Drumherum nimmt die Band selbst in die Hand. Die Bandmitglieder und ihre Freunde kümmern sich selbst um das Bühnenbild, das Management, die Gestaltung der Internetseite und des Logos sowie die Fotos der Band. Neben dem Freundeskreis sind auch die Familien beteiligt. „Wir sind inzwischen eine richtige ,Mischafamilie’ geworden“, meint Yannick Albrecht.

Mehr als ein Jahr hat es gedauert, bis sie das erste Mal aufgetreten sind. „Wir sind alle Perfektionisten und arbeiten so lange an einem Lied, bis jeder von uns zu hundert Prozent dahinter steht“, so der Keyboarder. So haben sie ihre Singles „Bester Feind“ und „Stehend Schweigend“ produziert. Außerdem sind sie in den vergangenen zwei Jahren vor allem im Stuttgarter Raum aufgetreten. Im vergangenen Jahr gewannen sie den Play-Live-Preis des Landes Baden-Württemberg. Damit erhielten sie eine Förderung und konnten bei der SWR3-Halloween-Party auf der Bühne stehen. „Der Play-Live-Preis ist eine große Chance für uns“, sagt Yannick Albrecht. Dank der Förderung werden die fünf Biberacher zudem auf dem Southside Festival in Neuhausen ob Eck, einem der größten Festivals in Süddeutschland, auftreten.