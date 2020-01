Biberacher Bahnhofsmission bleibt samstags offen

Seit mehr als einem Jahr hat die Bahnhofsmission Biberach auch am Samstag geöffnet. „Die Menschen am Bahnhof freut es, der Bedarf ist da. 2020 geht es weiter“, teilt Ulrich Köpfler, Leiter der Bahnhofsmissionen Aulendorf und Biberach, in einer Pressemitteilung mit.

Seit Januar 2019 ist das Team der Biberacher Bahnhofsmission auch samstags für die Reisenden da. Da es ausreichend Ehrenamtliche gab, konnten die Mitarbeiter diee Öffnungszeiten vergangenes Jahr ausweiten.

Von 9 bis 13 Uhr hatte die Anlaufstelle am Bahnhof an 50 Samstagen geöffnet. Und die Bahnhofsmission ist in der glücklichen Lage, die erweiterte Öffnung aufrechtzuerhalten. Denn der Bedarf ist da.

„Nicht mehr, nicht weniger“, kommentiert ein Ehrenamtlicher der Bahnhofsmission trocken, als Ulrich Köpfler sein Team vor Kurzem nach den Erfahrungen am Samstag befragte. „Es wird gut angenommen“, meinte ein anderer.

Statistisch gesehen gibt es samstags sogar etwas mehr Hilfekontakte als im Durchschnitt, nämlich etwas mehr als 17. Vor allem mehr Familien und Gruppen sind an den Samstagen unterwegs.

Besonders in den ersten beiden Stunden am Vormittag, wenn die Menschen wegfahren, sei die Nachfrage groß, heißt es in der Mitteilung der Bahnhofsmission.

Doch positive Reaktionen kommen nicht nur von denen, welchen geholfen wurde. Viele Reisende freuten sich über die Präsenz der engagierten Ehrenamtlichen auch am Samstag und zeigen damit ihre hohe Wertschätzung für deren Dienst.