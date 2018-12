Biberacher Amtsleiterin wird Chef-Stadtplanerin bei der Stadt Ulm

Carola Christ, bislang Leiterin des Biberacher Stadtplanungsamts, wird spätestens im Juli 2019 Leiterin der Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt und Baurecht bei der Stadt Ulm. Der dortige Gemeinderat wählte die 49-Jährige zum Nachfolger von Volker Jescheck.

Seit 15 Jahren arbeitet Christ als Stadtplanerin bei der Stadt Biberach, seit 2009 leitet sie das Stadtplanungsamt mit rund 20 Mitarbeitern. Sie selbst habe sich nicht aktiv in Ulm beworben. „Man ist auf mich zugekommen“, so Christ. Die verheiratete Mutter zweier Kinder (12 und 15 Jahre) hätte sich die weitere berufliche Zukunft auch in Biberach vorstellen können, „aber es ist die Chance zum richtigen Zeitpunkt, nochmal etwas Neues zu beginnen“, sagt sie.

Stadtentwicklungskonzept auf den Weg gebracht

In der Bauausschusssitzung des Ulmer Gemeinderats am Dienstag setzte sie sich gegen den letzten verbliebenen Bewerber durch und wurde als einzige Kandidatin an den Gemeinderat empfohlen. Nicht nur die Stadt selbst, auch der Bereich, den Carola Christ künftig zu verantworten hat, ist größer als in Biberach. Die Hauptabteilung umfasst rund 85 Mitarbeiter. Neben dem Themenfeld Stadtplanung, für das sie bereits in Biberach zuständig war, kommen in Ulm auch die Bereiche Baurecht, Naturschutz, Gewerbeaufsicht und Gewässerschutz auf sie zu.

Carola Christ, die aus dem Rheinland stammt, hat Raum- und Umweltplanung studiert. In Biberach hat sie unter anderem das Stadtentwicklungskonzept sowie mehrere Wohn- und Gewerbegebiete mit auf den Weg gebracht. In Ulm wartet nun viel Neues auf sie. „Ich kennen natürlich die großen Projekte wie Citybahnhof oder Sedelhöfe, im Detail muss ich die Stadt erst noch kennenlernen“, sagt sie. Ein bisschen wird sie Biberach aber trotzdem erhalten bleiben. „Ich möchte mit meiner Familie hier wohnen bleiben und werde deshalb jeden Tag nach Ulm pendeln.“

