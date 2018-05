Absolventen der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Baden-Württemberg sind auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt: Das zeigt eine aktuelle Befragung des Statistischen Landesamts (SZ berichtete). Was für die Hochschulen im Allgemeinen gilt, stimmt für die Hochschule Biberach (HBC) im Besonderen: „Die Befragung zeigt eine sehr hohe Zufriedenheit der Absolventen mit uns“, so Prorektor Jens Winter.

HAW-Studierende fänden unmittelbar im Anschluss an das Studium einen Job (94 Prozent) – meist unbefristet und oftmals in der Gegend, in der sie studiert haben. „Auch die Hochschule Biberach bildet Fachkräfte für die Region aus und leistet damit einen wichtigen Beitrag für die wirtschaftliche Entwicklung zwischen Ulm und Bodensee“, wird Winter in einer Pressemitteilung der HBC zitiert. Eigene Erhebungen würden darüber hinaus zeigen, dass die meisten Studienanfänger aus diesem Raum kommen. „Das Studium an der HBC bindet junge Menschen im besten Sinne an die Region“, so Winter.

Auch die Frage nach der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Studium ergibt für alle Hochschulen des Landes sehr positive Werte, so die Ergebnisse der Studie, die es bereits zum zehnten Mal gibt. Die ehemaligen Studierenden der Hochschule Biberach beantworteten die Frage zu 93 Prozent mit „sehr zufrieden“. Damit belegt Biberach den zweiten Platz in Baden-Württemberg. Auf die Frage, ob sie sich rückblickend für dieselbe Hochschule und dasselbe Studium entscheiden würden, reagierten 85 Prozent der Biberacher Absolventen mit einem positiven Feedback. Mit dieser Bewertung platziert sich die HBC in diesem Punkt unter den besten fünf Hochschulen landesweit.

Wichtiger Praxisbezug

Die Befragung belege klar die Vorteile von Hochschulen: „Praxisbezug und die damit einhergehende erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt“, so Winter. Hinzu komme die persönliche Atmosphäre der vergleichsweise überschaubaren Einheiten. „Die Professoren der Hochschule Biberach pflegen einen persönlichen Kontakt mit ihren Studierenden.“ Gleichzeitig biete die HBC vielfältige Möglichkeiten für eine individuelle Entwicklung. Beispielhaft greift Prorektor Winter die Begabtenförderung heraus: „Die besten Studierenden erhalten jedes Semester eine Extra-Förderung“, so Winter.