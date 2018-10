Biberacher übergeben Wimpel

Der jährliche Ausflug der „Alten Herren“ des FV Biberach hat Ende September nach Manchester geführt. Owen Scudamore organisierte für 17 Mannschaftskollegen eine Reise in seine frühere Heimatstadt und zeigte der Truppe, was in England alles geboten ist. Erster Höhepunkt war der Besuch des Premiere-League-Spiels Huddersfield Town gegen Tottenham Hotspurs. Bei bestem Fußballwetter siegte Tottenham verdient 2:0. Die tolle Atmosphäre und der leidenschaftliche Kampfgeist der Heimannschaft beeindruckte die FV-Fußballer. Nach Spielende konnte die Mannschaft den Verantwortlichen noch einen Vereinswimpel auf dem Platz übergeben. Zum Abschluss stand eine Stadionführung in Old Trafford auf dem Programm, der Spielstätte von Manchester United.