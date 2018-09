Biberach zeigt sich von seiner bunten Seite

Zufriedene Mienen hat bei den Verantwortlichen der Werbegemeinschaft Biberach bereits am Freitagabend gegeben: Die lange Einkaufsnacht lockte jede Menge Publikum in die Biberacher Innenstadt. Neben den vielen Aktionen war es auch das milde Wetter an diesem Herbstabend, das die Menschen nochmals zum Bummeln in die Stadt lockte.

Mit Einbruch der Dunkelheit knipsen die Lichtkünstler der Firma Leucht-Werk aus Tübingen ihre Scheinwerfer an und sorgen dafür, dass verschiedene Hausfassaden mit kunstvollen Ornamenten angestrahlt werden. Auf dem Marktplatz sind es vor allem die Banken, die dieses Mal für die Lichteffekte sorgen, am Alten Postplatz ist es das neue Gebäude Leder Ehrlich/Friseursalon Ege, das erstmals einen leuchtenden Akzent setzt.

In vielen Geschäften gibt es besondere Aktionen. Tradition haben inzwischen die Modenschauen im Modehaus Kolesch, zu denen sich zweimal am Abend die Besucher um den Laufsteg im „Trend Loft“ im Untergeschoss drängen, um die Trends für die aktuelle Herbst/Winter-Saison zu sehen. „Das ist für uns immer ein großer Aufwand, die Show zusammenzustellen, aber wir wissen, dass viele darauf warten“, sagt Geschäftsführer Friedrich Kolesch und stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Mit den Besucherzahlen in der Stadt ist er bereits am frühen Abend zufrieden.

Mehr Biberacher als früher

Gegenüber bei Keller-Warth und vor dem neu eröffneten Hallhuber-Store in der Hindenburgstraße locken DJs vor allem junges Publikum in die Läden. Auch bei Geschäftsführer Günter Warth, ebenfalls im Vorstand der Werbegemeinschaft, herrscht Zufriedenheit. „Ich merke, dass auch immer mehr Biberacher an diesem Abend in der Stadt sind. Das war früher nicht immer so“, ist seine Meinung.

Auf dem Marktplatz gibt es neben Essen und Trinken auch eine Feuershow des Kinder- und Jugendzirkus „Kissimo“ der TG Biberach. Da werden Feuerkugeln an Ketten ins Rotieren gebracht. Eine junge Akrobatin lässt einen Hula- Hoop-Reifen, an dem ebenfalls Flammen züngeln, um ihre Hüften und Arme kreisen. Das zahlreiche Publikum ist begeistert und applaudiert den jungen Akteuren. Ein paar Meter weiter hallen Beats über den Marktplatz, zu denen die Funky Kids Urban-Dance-Choreografien tanzen. Auch sie werden von vielen Fans angefeuert.

Gute Stimmung herrscht auch auf dem Schadenhof: Auf der Terrasse des Restaurants „Ente“ erklingt Countrymusik. Passend dazu kann man sich nebenan im Bull-Riding üben und sich dabei fotografieren lassen.

Wer sich auf den Weg ins Wohngebiet Talfeld machte, hatte an diesem Abend bereits die Chance erste Blicke in den neuen Edeka-Einkaufsmarkt der Firma Walke in der Telawiallee zu werfen. Einkaufen konnte man dort noch nicht, Eröffnung ist am Donnerstag, 4. Oktober.