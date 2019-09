Biberach wird „Hauptstadt des Holzbaus“

Biberach ist am Freitag, 27. September, Gastgeber des Landesholzbautags. Veranstaltet wird er vom Landesverband Holzbau Baden-Württemberg, dem bundesweit zweitgrößten Landesverband der Holzbaubranche. Höhepunkt wird eine öffentliche Veranstaltung ab 10 Uhr auf dem Marktplatz mit der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sein. In einem E-Auto wird sie dabei über eine hölzerne „Da-Vinci-Brücke“ fahren.

Alle zwei Jahre richtet der Landesverband den Landesholzbautag aus, jedes Mal in einer anderen Stadt – in diesem Jahr fiel die Wahl auf Biberach – auch deshalb, weil die örtliche Zimmerer-Innung ihren 100. Geburtstag begeht. „Solch ein großartiges Jubiläum ist natürlich Anlass genug, um diesen Tag hier im Oberschwäbischen zu begehen und mit den Innungskollegen aus ganz Baden-Württemberg zu feiern“, so Verbandspräsident Josef Schlosser.

Bereits am Donnerstagabend empfängt Oberbürgermeister Norbert Zeidler eine Delegation des Landesverbands im Rathaus. Am Freitag wird Baubürgermeister Christian Kuhlmann im Namen der Stadt die Gäste begrüßen, darunter Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut. Vor ihrer Rede muss sie zunächst eine Brücke überwinden. Auszubildende werden hierzu auf dem Marktplatz eine Bogenkonstruktion errichten, die sogenannte Da-Vinci-Brücke. Das Besondere an dieser Brücke ist, dass sie ohne Verbindungsmittel (Nägel, Dübel, Schrauben) auskommt. Sie trägt sich allein durch das Ineinanderfügen einzelner Hölzer. Der italienische Renaissancekünstler und Erfinder Leonardo da Vinci hat diese Konstruktion um 1510 erstmals aufgezeichnet.

Ein E-Auto, chauffiert von Markus Weitzmann, dem Biberacher Leiter der bundesweit größten Bildungseinrichtung für das Zimmererhandwerk, wird die Ministerin über diese Holzbrücke befördern. Verbandspräsident Schlosser: „Damit wollen wir zum Ausdruck bringen, welche Tragfähigkeit der Baustoff Holz besitzt. Diese besondere Statik bei gleichzeitig relativ niedrigem Eigengewicht macht Holz vor allem beim mehrgeschossigen Bauen immer interessanter.“ Gerade in der Nachverdichtung in den Städten, wo man aus Platzmangel nicht in die Breite, sondern in die Höhe bauen muss, spiele „das Leichtgewicht Holz“ eine immer gewichtigere Rolle.

Zum Abschluss der Veranstaltung spricht Max Steigitzer, Obermeister der Zimmerer-Innung Biberach. Biberach sei prädestiniert für den Landesholzbautag, so Steigitzer. „In der Innenstadt steht eines der ältesten Fachwerkhäuser in ganz Süddeutschland – es stammt aus dem Jahre 1318.“ Doch stelle Holzbau nicht nur Tradition dar, sondern bilde auch die Moderne. 2018 wurde im Biberacher Neubaugebiet Talfeld ein neuer Kindergarten eingeweiht, der mit dem Baden-Württembergischen Holzbaupreis ausgezeichnet wurde. 37,7 Prozent der Ein- und Zweifamilienhäuser wurden im ersten Halbjahr 2019 in Baden-Württemberg in Holzbauweise genehmigt.

Besuchsprogramm und Feier

Mit dem Grußwort des Baubürgermeisters endet der öffentliche Teil des Landesholzbautags. Die Fachteilnehmer fahren im Anschluss nach Eberhardzell und besichtigen dort die Firma best wood Schneider. Abends feiert man in der Gigelberghalle und am Samstagvormittag trifft man sich noch mal zum Ausklang im Bildungszentrum Holzbau in der Biberacher Leipzigstraße 13 und 21.

Im Landesverband Holzbau sind rund 1000 baden-württembergische Zimmerei- und Holzbaubetriebe organisiert. 7600 Beschäftigte erwirtschafteten dort 2018 einen Umsatz von rund 2,38 Milliarden Euro.