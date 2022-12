Heimattage: Biberach wird 2023 zum „Kulturhauptstädtle“

Nur noch gut zwei Wochen, dann ist Biberach 365 Tage lang Gastgeberstadt der Heimattage Baden-Württemberg 2023. Bei einer Pressekonferenz wurde am Donnerstag im Biberacher Rathaus das Programm vorgestellt, das rund 200 Veranstaltungen umfasst. Dieses liegt ab sofort gedruckt aus und ist auch im Internet abrufbar.

Die gut zweieinhalbjährige Zeit des Vorbereitens geht für die Biberacher Macherinnen und Macher der Heimattage zu Ende, ab 1. Januar wird Biberach zum baden-württembergischen „Kulturhauptstädtle“, wie Oberbürgermeister Norbert Zeidler es im typisch oberschwäbischen Understatement formulierte. Unter dem Motto „klein.stark.weltoffen“ will sich Biberach im nächsten Jahr in all seiner Vielfalt denn hoffentlich vielen Besucherinnen und Besuchern präsentieren.

„Die Heimattage sollen auch Anregung zur gedanklichen Auseinandersetzung mit dem Begriff ,Heimat’ bieten“, so Zeidler. Er betonte, dass der gesamte Veranstaltungsreigen nicht nur ein Projekt der Stadtverwaltung, sondern von der kompletten Stadtgesellschaft getragen sei. Rund 50 und Vereinen bringen sich 2023 mit eigenen Programmpunkten bei den Heimattagen mit ein.

Fünf Themenbereiche

Die Veranstaltungen sind in fünf Themengebiete gegliedert, wie Kulturdezernent Jörg Riedlbauer und Anika Butz, Leiterin der Geschäftsstelle der Heimattage, erläuterten. Sie gaben einen Überblick über besondere Höhepunkte im Programm (siehe Kasten). Im Bereich „Kult & Kultur“ gibt es Theater, Kleinkunst, Kabarett, Ausstellungen, Literatur und Brauchtum. Musik, von klassisch bis modern, ist zusammengefasst im Bereich „Biberach klingt“. Das Themengebiet „Zwischen den Heimaten“ beleuchtet in verschiedenen Veranstaltungen, was Heimat überhaupt ist. Hier gibt es auch Blicke in die Stadtgeschichte und interkulturelle Begegnungen. Der vierte Themenbereich „Stadt – Raum – Stadtraum“ befasst sich mit der baulichen Struktur der Stadt, aber auch mit der sie umgebenden Natur. Der fünfte Bereich „Weltklasse in Biberach“ lenkt den Blick auf herausragende Unternehmen, berühmte Künstler, Spitzensportler und auch Spitzengastronomie.

Im 64-seitigen Programmheft hat jeder Themenbereich sein eigenes Symbol, mit dem die einzelnen Veranstaltungen gekennzeichnet sind. Beworben werden die Heimattage derzeit auch schon mit Großflächenplakaten, auf denen auf fliederfarbenem Hintergrund (Zeidler: „Flieder wird die Modefarbe der Saison“) die Begrüßungsformel „Hallo Heimat!“ steht, mit der Biberach seine Gäste begrüßt. „Dafür haben wir eine Vielfalt an Schrifttypen verwendet – von klassisch bis modern –, die die Vielfalt der Stadt widerspiegeln“, erläuterte Anika Butz.

Zahlreiche Sponsoren und Unterstützer

Zum „Pflichtprogramm“ der Heimattage gehören die Baden-Württemberg-Tage vom 5. bis 7. Mai sowie die Landesfesttage vom 8. bis 10. September. Bei freiem Eintritt können die Besucherinnen und Besucher dabei jede Menge erleben: von der Gewerbeschau über Livemusik, Blaulichtmeile, Vorträge bis hin zum Landesfestumzug. „Unser Programm ist durchaus etwas umfangreicher als das früherer Heimattage-Städte, auch vor Corona“, so Anika Butz.

Möglich machen diese Programmfülle eine Reihe namhafter Sponsoren und Unterstützer, darunter die Firma Handtmann, die 2023 ihr 150-jähriges Bestehen feiert, sowie der Landkreis Biberach, der in seiner heutigen Form im nächsten Jahr 50 wird. „Diese ganzen Sponsoren versetzen uns erst in die Lage, die Heimattage so ausrichten zu können“, so Zeidler. Auch vom Land Baden-Württemberg erhält Biberach einen Zuschuss von 285.000 Euro. Die Kosten für die Stadt bezifferte Zeidler am Donnerstag auf rund 400.000 Euro.

Etwas schwierige Geburt

Bei aller Vorfreude warf der OB auch einen Blick zurück auf die etwas schwierige Geburt, bis Biberach „Ja“ zu den Heimattagen sagte. Bereits 2008 hatte sich die Stadt für die seit 1978 abgehaltenen Heimattage beworben, war aber nicht zum Zug gekommen. Ein neuer Anlauf wurde durch den Hauptausschuss des Gemeinderats sowohl 2018 als auch 2019 zunächst abgelehnt. Zeidler zitierte aus dem Ratsprotokoll ein Stadtratsstatement: Man habe keine Lust auf dieses Projekt.

Im Januar 2019 schließlich stimmte der Gemeinderat dann mit 16:11 Stimmen bei drei Enthaltungen für eine Bewerbung um die Heimattage. Im März 2020 erhielt Biberach durch das Land den Zuschlag für das Jahr 2023. „Ich hoffe, dass alle, die im Vorfeld skeptisch waren, sich nun auch von der Begeisterung anstecken lassen“, sagte Zeidler.

Einige Programmhöhepunkte

Monatliche Predigt zum Thema „Heimat“ in der Stadtpfarrkirche St. Martin

27. bis 29. Januar: Regionalwettbewerb Jugend musiziert und Landeswettbewerb Jugend jazzt

9. März, 15. Juni und 5. Oktober: „Blauer Salon“ – Zugewanderte erzählen ihre Lebensgeschichte

21. März und 18. Oktober: Schwäbisch-Kochkurs

23. März: 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven mit Projektchor und Württembergischer Philharmonie unter Andreas Winter

25. März: Das Zeitreisedingsbums – ein Biberacher Mystery-Theaterstück mit Biberacher Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

23. April: Einweihung der Gedenkskulptur für das ehemalige Lager Lindele

5. bis 7. Mai: Baden-Württemberg-Tage mit Kinderrallye, Gig-’Berg-Open-Air mit regionalen Bands, Wirtschaftstalk, Vortrag zur Landesgeschichte, Musikfrühling, internationaler Markt, Gewerbeschau, Konzert von SWR-Bigband und Max Mutzke, Kantatengottesdienst, Blaulichtmeile und SWR-Bühne.

5. bis 14. April: Kunstfestival des Künstlerkollektivs „motiva“ mit aus Biberach stammenden jungen Künstlern.

13. Mai bis 15. Oktober: Sonderausstellung Nationalsozialismus in Biberach

20. Mai: Dialekt-Poetry-Slam in der Gigelberghalle

2. Juli: Eröffnung des Biber-Radwegs (50 Kilometer durch alle vier Biberacher Teilorte).

8. Juli: Aktionstag in den Biberacher Teilorten Mettenberg, Ringschnait, Rißegg und Stafflangen

8. bis 10. September: Landesfesttage mit Verleihung der Heimatmedaille, Kulturparcours, internationalem Markt, ökumenischem Kirchplatzfest, Brauchtumstänzen, Landesfestumzug und Orgelkonzert.

16. September: Heimat schmecken – Spitzenköche aus dem Land kochen im Restaurant Ropach ein mehrgängiges Menü.

17. September: Jubiläums-Waldtag (200 Jahre Forstamt Biberach)

23. September: Premiere der Bürgeroper „Entführung aus dem Serail“ mit 80 Mitwirkenden aus Biberach.

27./28. Oktober: Festival mit Gruppen aus den Partnerstädten.

30.000 Programmhefte liegen ab jetzt im Rathaus, den Ortsverwaltungen und den städtischen Kultureinrichtungen aus. Abrufbar ist das Heimattage-Programm auch unter heimattage-biberach.de