Biberach verliert gegen Stuttgarter SF – TG legt Protest ein

Die TG Biberach hat in der Schach-Oberliga das letzte Heimspiel der Saison gegen den Spitzenreiter Stuttgarter SF trotz einer starken mit 3,5:4,5 verloren geschlagen geben. Das Spiel hat allerdings ein Nachspiel, weil die Spielberechtigung des Stuttgarter Spitzenspielers unklar ist. Die TG legte Protest ein.

Mit einem Punktgewinn gegen den Tabellenführer hätte die TG am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt bereits sicherstellen können. Entsprechend hochmotiviert gingen die Biberacher die Partie an. Die erste Überraschung gab es jedoch schon vor dem Spielbeginn. Am Spitzenbrett saß mit seinem ersten Einsatz für Stuttgart ein Spieler, der eigentlich erst nach dem Stichtag zum Jahresende nachgemeldet worden war und dessen Spielberechtigung zumindest zweifelhaft ist. Rainer Birkenmaier ließ sich jedoch davon nicht aus der Ruhe bringen und erreichte an Brett fünf ein Remis. Anschließend verlor TG-Spitzenspieler Bernhard Sinz. Ebenso erging es Thomas Oberst an Brett vier trotz anfänglicher Vorteile. André Fischer erzielte derweil ein hoch verdientes Remis am zweiten Brett. Anschließend holte Stanislav Sokratov an Brett acht einen Punkt, sein Gegner verlor durch Zeitüberschreitung.

Mack verteidigt geschickt

Parallel dazu verteidigte Wolfgang Mack geschickt das dritte Brett und verbuchte ein Remis. An Brett sechs fand Holger Namyslo unterdessen nie richtig in die Partie, verlor seine Partie und TG damit auch den Mannschaftskampf. Mit einem starken Auftritt sorgte Andreas Schulze zum Abschluss noch für einen wichtigen Brettpunkt am siebten Brett. Durch die 3,5:4,5-Niederlage stehen die Biber am letzten Spieltag nun eigentlich vor einem Endspiel gegen den SK Bebenhausen. Gewinnt Bebenhausen, steigt Biberach wohl ab. Erreicht die TG ein 4:4, steigt Bebenhausen ab.

Da die TG zudem Protest gegen die Wertung von Brett eins im Stuttgart-Spiel eingelegt hat, besteht auch die Möglichkeit, dass Biberach das Endspiel erspart bleibt. Bei zu später Nachmeldung und daher fehlender Spielberechtigung müsste das Stuttgarter Spitzenbrett eigentlich genullt werden, sodass die Biberacher mit 4,5:3,5 gewonnen hätten. Die endgültige Entscheidung wird vermutlich erst vor dem Verbandsschiedsgericht fallen.