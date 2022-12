Biberach verfehlt ersten Punktgewinn knapp

Am dritten Spieltag der 2. Bundesliga Süd in Oberndorf sind die Faustballerinnen der TG Biberach knapp am ersten Punktgewinn vorbeigeschlittert. Gegen den Gastgeber TV SW-Oberndorf geriet Biberach nach zwei hart umkämpften Sätzen mit 0:2 (8:11, 9:11) in Rückstand, konnte allerdings danach zum 2:2 ausgleichen (11:9, 12:10). Im entscheidenden fünften Satz wiederum tüteten die Gastgeberinnen mit einem glücklichen 14:12-Erfolg den Spielgewinn mit 3:2 ein.

Es folgte das Match gegen den TSV Staffelstein. Bei der 0:3-Niederlage (9:11, 9:11, 8:11) verliefen alle drei Sätze nach TG-Angaben spannend und mit großer Gegenwehr der Biberacherinnen. „Wir haben uns heute sehr gut präsentiert und hoffen weiterhin auf einen Sieg“, bilanzierte TG-Kapitänin Marion Fackler.

Am kommenden Spieltag tritt die TG Biberach am Sonntag, 11. Dezember, ab 11 Uhr erneut in Oberndorf an. Die Gegner heißen dann SV Energie Görlitz und TV 1848 Schwabach.