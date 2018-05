Biberach unterstützt forschende Schüler

Die Stadt Biberach tritt zum 1. Januar 2019 dem Verein „Schülerforschungszentrum Südwürttemberg“ bei. Das haben die Mitglieder des Hauptausschusses am Montag beschlossen. Für Städte betragen die Beiträge derzeit 1000 Euro jährlich. Darüber hinaus unterstützt Biberach die Arbeit des Schülerforschungszentrums (SFZ) künftig mit einem zusätzlichen Betrag in Höhe von 2000 Euro pro Jahr.

Konstanze Nickolaus, kaufmännische Leiterin des SFZ, erläuterte dem Gremium zunächst, was es mit der Einrichtung auf sich hat. Demnach fördert das SFZ naturwissenschaftlich und technisch interessierte Schüler zwischen Bodensee und Tübingen. In den vergangenen Jahren hat sich eine SFZ-Initiative in Biberach entwickelt, die in den Räumen des Wieland- und Pestalozzigymnasiums beheimatet ist. Auch Schüler der Dollinger-Realschule und des Bischof-Sproll-Bildungszentrums nutzen das Angebot. Die Stadt stellt dem SFZ die Räume kostenlos zur Verfügung.

Biberach ist kein eigener Standort, sondern wird in Verbindung mit Ochsenhausen und Laupheim als Standort „Landkreis Biberach“ geführt. Neben vielen Unternehmen sind bereits die Städte Laupheim und Ochsenhausen genauso Mitglied wie der Landkreis. Oberbürgermeister Norbert Zeidler freute sich darüber, dass künftig auch Biberach zu der Liste der Förderer gehöre.