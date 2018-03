Biberach unterliegt in Nellingen

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben das Auswärtsspiel beim TV Nellingen II mit 22:34 (10:14) verloren. Nach einer kämpferisch guten Vorstellung fiel die TG-Niederlage am Ende zwar zu hoch aus, dennoch waren die Gastgeberinnen besser.

Neben Isabel Bart, Johanna Linse und Annki Branz musste das TG-Trainerteam kurzfristig auch auf Julia Wucherpfennig verzichten. So kam Daniela Ruf zu ihrem zweiten Einsatz bei den Frauen. Ohne nominelle Rechtsaußen-Spielerin startete die TG gut in die Partie. Anne Münzer bearbeitete zunächst die rechte Außenbahn und machte ihren Job super. Anders als im Hinrundenspiel nahm Biberach das schnelle Spiel und die körperbetonte Spielweise der Nellingerinnen sofort an und kämpfte sich mit viel Aggressivität und einer tollen Einstellung schnell ins Spiel. Die Abwehr um Valentina Herth und Yvonne Scheider stand gut. Rebecca Kunz und Lena Krais gaben ihr zusätzliche Sicherheit. So kam Nellingen II nur schwer zu Toren. Nach einer 4:2-Führung sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe. Kurz vor der Pause leistete sich die TG allerdings drei technische Fehler, die der TVN II sofort nutzte und dadurch mit einer 14:10-Führung in die Pause ging.

Im zweiten Durchgang sah man eine erneut stark kämpfende TG-Mannschaft, die sich dem schnellen Spiel der Gastgeberinnen entgegenstellte. Der Rückstand blieb bis zur 45. Minute konstant, ehe Biberach der dünnen Personaldecke Tribut zollen musste. Schwindende Kräfte und viele Unkonzentriertheiten luden den TVN II zu vielen einfachen Treffern ein. So schlug am Ende eine viel zu hohe 22:34-Niederlage zu Buche. Dennoch: Nellingen II war das bessere Team und vor allem deutlich tempohärter. Daran gilt es aufseiten der TG zu arbeiten, will man auch in den letzten Partien der Saison und auch in der kommenden Spielzeit mit den Spitzenteams mithalten können.

Nun steht für die TG das spielfreie Osterwochenende an, ehe es am 7. April mit dem Heimspiel gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn weitergeht.