Biberach United bietet Gospel-Feuerwerk

Ein hervorragendes Jubiläumskonzert hat der Gospelchor Biberach United als Benefizkonzert für den Volksbund Deutsche Kriegsgräbervorsorge am Sonntag in der Biberacher Friedenskirche gegeben. In den Spendenkörbchen kamen 775 Euro zusammen.

Der gut gefüllte Kirchenraum war ein guter Resonanzkörper für Band und Sänger. Nach einem dezenten Anspiel der Band zog der Chor leise singend mit dem Lied „Atem Gottes“ in die Kirche ein. Das Stück steigerte sich zu einem gewaltigen Forte und verhallte am Schluss im leisen Piano. Danach folgte geradezu ein Gospel-Feuerwerk, des vor zehn Jahren gegründeten konfessionsübergreifenden Chors Biberach United. Gospel-Klassiker wie „O Happy Day“, „O when the Saints“ oder „Amen“ wurden vom Publikum freudig mitgesungen und mitgeklatscht.

Beim Gospel-Song „This Little Light Of Mine“ von Harry Dixon Loes aus den 1920er-Jahren, machte Viktor Radegin mit einem improvisierten Schlagzeugsolo auf sich aufmerksam. Nach dem letzten Stück war der Beifall nicht mehr zu bremsen. Zu Recht. Ohne Zugabe wurden die 29 Sängerinnen und Sänger nicht entlassen. Das Zusammenwirken der Sänger und Instrumentalisten war gut abgestimmt. Dazwischen griff Leiter Michael Studer auch mal in die Tasten seines Alt-Saxofons und glänzte mit schönen Soli. Die Singfreude war dem Chor und seinen Solosängern Astrid Schoch, Ilona Baier, Wolfgang Hilbert und Werner Spindelhirn sichtlich anzumerken. Ebenso die Spielfreude der Instrumentalisten Velga Kießling, Piano, Viktor Radegin, Schlagzeug, Hans Narjes, E-Bass, Susanne Balzer, Posaune, Jasmina Dreher und Tobias Unseld, Trompeten und Michael Studer am Altsaxofon.

Kriegsgräberfürsorge vorgestellt

Oliver Wasem, Geschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, informierte über die Arbeit der Kriegsgräberfürsorge. Als Folge des Ersten Weltkriegs sei die Kriegsgräberfürsorge 1919 gegründet worden. „Wir bringen die Jugend Europas an den Kriegsgräbern zusammen“, sagte er über die Jugendarbeit. Und: „Wir leben seit über 70 Jahren in einem friedlichen Europa“. Wer an Europa zweifle oder verzweifele, „der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen“, zitierte Wasem EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Pfarrerin Birgit Schmogro brachte Gedanken zum Frieden und zur Versöhnung ein. Als die Kirche vor mehr als 50 Jahren am Rande einer Flüchtlingssiedlung gebaut wurde, habe man treffend den Namen Friedenskirche gewählt. Dem Gospelchor dankte sie für das großartige Benefizkonzert.

In den Spendenkörben seien 775 Euro zusammen gekommen, freute sich Hermann Hamma von der Kriegsgräberfürsorge Biberach.