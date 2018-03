Biberach tritt ersatzgeschwächt beim Tabellenführer an

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison führt die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach eine Fahrt in die EWS-Arena zu Frisch Auf Göppingen II. Angepfiffen wird die Partie gegen den Tabellenführer, bei dem die Biberacherin Jil Kummer spielt, am Samstag, 3. März, um 15.15 Uhr.

Im Moment schaut das Trainerteam der TG mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf die Mannschaft um Kapitänin Svenja Hardegger. Während die sportlichen Leistungen trotz der jüngsten zwei Niederlagen gegen die Spitzenteams Leinfelden-Echterdingen und Reichenbach stimmen, muss man personell heuer auf wichtige Stützen verzichten. Torhüterin Andrea Bretzel fällt für das dritte Spiel gegen ein Spitzenteam in Folge ebenso aus wie Flügelflitzerin Johanna Linse. Dazu muss vielleicht auf die eine oder andere angeschlagene Spielerin gegen den aktuell sehr starken Bundesliganachwuchs von Frisch Auf Göppingen verzichtet werden. Die Mannschaft von Gerd und Regine Fezer ist auf dem besten Wege, die Meisterschaft in der Württembergliga für sich zu entscheiden. Erst am vergangenen Wochenende gelang ein relativ souveräner Sieg gegen Leinfelden-Echterdingen, welche bis dato Tabellenführer waren. Die Stärken der jungen Göppingerinnen kann man gar nicht alle aufzählen, dennoch gilt es vor allem das schnelle Konterspiel zu unterbinden. Dazu gilt es die Biberacherin Jil Kummer im Auge zu behalten, die eine bärenstarke Saison für Frisch Auf spielt und eine Mitgarantin für den aktuellen Tabellenplatz ist. Beste Torjägerinnen sind Lisa Frantz (69 Treffer), Anja Schwenk (63) und eben Kummer (61).

Bei der TG hat man versucht, die Trainingswoche möglichst optimal zu nutzen und alle Kräfte zu bündeln. Trotz der Ausfälle möchte man auch in Göppingen über Lauf- und Kampfbereitschaft möglichst lange mithalten. Dass man das durchaus kann, hat die Mannschaft bereits im HVW-Pokal bewiesen, als es eine knappe Niederlage gab. Das Hinrundenspiel in Biberach gewann die TG sogar knapp.

Doch nun werden die Karten neu gemischt und im TG-Lager ist man sich durchaus bewusst, das vieles zusammenkommen muss, um in der EWS-Arena erfolgreich sein zu können. Viel wichtiger ist aus Trainerteam-Sicht die Weiterentwicklung der Mannschaft, in den Spielen gegen Leinfelden-Echterdingen und Reichenbach konnten deutliche Fortschritte beobachtet werden. Immer wieder blitzt die mögliche Klasse auf, lediglich die Konstanz fehlt. Dass die TG mit den großen Teams der Liga mithalten kann, wollen die Biberacherinnen auch am Samstag wieder unter Beweis stellen.