Biberach trifft auswärts auf Bad Waldsee

Nachdem sich die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach eine Woche erholen konnten, geht es am Samstag um 19 Uhr in der Eugen-Bolz-Halle in Bad Waldsee wieder zur Sache. Im Derby gegen die TG Bad Waldsee haben die Biberacherinnen um Trainer Stefan Hecht nun die Chance, versäumte Punktgewinne aus den vergangenen Wochen wettzumachen.

Die Vorarbeit dazu leisteten die Biberacherinnen bereits in den zurückliegenden Trainingseinheiten, in denen hoch motiviert gearbeitet wurde. Auch der Kader ist um zwei Spielerinnen besser besetzt als zuvor, was Trainer Stefan Hecht auf einen erfolgreichen Spieltag hoffen lässt. Neben Henriette Elsäßer kehrt auch Annika Zeifang wieder in den Kader zurück.

Die Gegnerinnen aus Bad Waldsee sind mit zwei Siegen gegen Nürtingen und Burladingen stark in die Saison gestartet. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich der Waldseer Kader geändert. Es gab mehrere Zugänge sowie einen neuen Trainer.

In den vergangenen Saisons lieferten sich die Mannschaften aus Biberach und Bad Waldsee spannende Derbys. Hecht fordert daher von seinen Spielerinnen einen klaren Fokus und Konzentration. „Wir brauchen eine gewisse Grundaggressivität in unseren Aktionen, um unser eigenes Spiel konsequent durchziehen zu können. Das hat in den letzten Spielen teilweise gefehlt“, so Biberachs Trainer. Das Spiel in der Eugen-Bolz-Halle werde eine Herausforderung, der sich die Spielerinnen aber optimistisch und mit vollem Einsatz sowie Kampfgeist stellen wollen.