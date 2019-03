Biberach trifft auf erfahrenen Gegner

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treten im drittletzten Saisonspiel beim favorisierten Spitzenteam HSG Fridingen/Mühlheim an, das den Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga anstrebt. Anpfiff in der Sepp-Hipp-Halle ist am Samstag um 17.45 Uhr.

Aktuell steht die HSG Fridingen/Mühlheim, die von Trainerfuchs Frank Rohrmeier betreut wird, mit 27:11 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und hat noch alle Chancen auf die Meisterschaft in der Württembergliga Süd, da es auf den vorderen Rängen überraschend eng zugeht. Dabei kann Rohrmeier, der von Co-Trainer Uwe Langeneck und Torwarttrainer Oli Weiss unterstützt wird, auf eine erfahrene Mannschaft bauen, die bereits im vierten Württembergliga-Jahr unterwegs ist. Das Team mit den Torfrauen Jessica Krämer und Lisa Buschle ist sehr schwer auszurechnen. Mit Rebecca Maurer hat die HSG eine sehr erfahrene Kreisläuferin in den eigenen Reihen, die immer wieder gesucht wird. Dazu ist Fridingen/Mühlheim im Rückraum sehr stark besetzt. Mit Clara Frankenstein zieht hier keine geringere als die aktuell Führende der Torschützenliste ihre Kreise. 144 Treffer gelangen ihr bisher in 19 Partien. Flinke Außenspielerinnen komplettieren das insgesamt sehr komplette und schnelle Spiel der Donautalerinnen. Das Hinspiel in Biberach konnte die TG überraschend mit 29:23 für sich entscheiden.

Die Biberacherinnen plagen kurz vor dieser schwierigen Begegnung allerdings ganz andere Sorgen: Aufgrund von Krankheit, kleineren Verletzungen und dem parallel stattfindenden Spiel der TG II, wird man auf mehrere Spielerinnen verzichten müssen und die Reise nur mit einem kleineren Kader antreten können. Neben Nadja Nowack, Isabel Bart, Jenny Wagner, Lena Krais, Lissy Branz und Rebecca Kunz, die definitiv fehlen werden, steht auch hinter den Einsätzen von Yvonne Schneider, Claudia Weiser und Torhüterin Fanni Farkas-Szebelledy ein Fragezeichen. Doch auch das hat die Mannschaft unter der Woche nicht daran gehindert, sich gut auf die Partie vorzubereiten.

Egal mit welchem Kader Biberach auch antreten wird, die TG will es der HSG so schwer wie möglich machen und 60 Minuten kämpfen. Vor allem auf die Abwehr wird es laut Trainer Florian Nowack ankommen, die die Mischung aus Zusammenspiel mit dem Kreis, gefährlichen Rückraumschützinnen und schnellen Außen in den Griff bekommen muss. Dazu möchten die Biberacherinnen selber ein kreatives und mutiges Angriffsspiel zeigen, um zu eigenen Treffern zu kommen.