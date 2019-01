Biberach trägt Trauer wegen tödlich verunglückter Skilehrer

Der Schock bei der Turngemeinde (TG) Biberach sitzt tief, die Trauer ist groß. Vier Skifahrer aus der Region sind am Samstag bei einem Lawinenabgang in Lech am Arlberg verunglückt. Drei von ihnen wurden tot geborgen, der Vierte wird noch immer vermisst. Die Suche nach dem 28-Jährigen konnte am Montag aufgrund schlechten Wetters nicht fortgesetzt werden.

Einer der Toten ist Vorstandsmitglied der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (Leutkirch). Bei den drei anderen Männern handelt es sich um erfahrene Skilehrer der TG Biberach. Dies bestätigte TG-Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Beer der „Schwäbischen Zeitung“ am Montag.

TG-Mitglieder waren ausgebildete Skilehrer

„Ich bin geschockt und betroffen, und so geht es dem ganzen Verein“, sagt Beer. Die drei 36, 32 und 28 Jahre alten Mitglieder der TG Biberach seien seit Jahren gut ausgebildete und hervorragende Skilehrer. Für den Verein sei die Situation derzeit „unheimlich schwierig“, so Beer.

Mit den betroffenen Familien stehe man über ein Vereinsmitglied in Kontakt, das in solchen Situationen besonders geschult sei. Man trauere mit den Angehörigen. „Die Anteilnahme ist auch deshalb sehr groß, weil die Verstorbenen über die Skiabteilung hinaus viel für die TG getan haben“, sagt Beer.

Skiausfahrt war privat

Noch am Sonntagabend hatte der Verein eine erste schriftliche Stellungnahme verfasst. Darin hatte sich die TG auch bei den Bergrettungskräften in Österreich bedankt. Man warte nun auf weitere Informationen.

Die TG steht allerdings nicht selbst mit den österreichischen Behörden in Kontakt, denn die Skiausfahrt der vier Männer war keine Veranstaltung des Vereins, sondern ein privater Ausflug. „Wir sind deshalb auch auf die Informationen angewiesen, die über die Medien kommuniziert werden.“ An Spekulationen, wie es zu dem Unglück gekommen sein könnte, werde sich die TG Biberach nicht beteiligen, sagte Beer.

Weitere Suche nicht möglich

Aus dem Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg, wo die vier Männer am Samstag verunglückten, gab es am Montag keine guten Nachrichten. Es herrschte Lawinenwarnstufe fünf, die höchste auf der Skala. Unter diesen Voraussetzungen sei die Suche nach dem vierten Skifahrer „gänzlich unmöglich“ so der Bürgermeister von Lech, Ludwig Muxel.

Ein Redakteur der „Vorarlberger Nachrichten“ bestätigte der „Schwäbischen Zeitung“, dass weder ein Hubschrauber aufsteigen noch Suchtrupps an den Unglücksort vordringen könnten. Derzeit seien die Einsatzkräfte mit dem Sichern der regulären Skipisten beschäftigt, so seine Information.

Biberach rückt ins Interesse der Medien

In Biberach waren, ausgelöst durch die verunglückten Skifahrer und den gewaltsamen Tod eines 17-Jährigen, auch Vertreter nationaler Medien unterwegs, die versuchten, Einzelheiten zu den Geschehnissen herauszubekommen und Stimmen zu sammeln. Auch bei der Biberacher Stadtverwaltung und bei Oberbürgermeister Norbert Zeidler gingen seit Sonntag mehrfach Anfragen ein.

„Wir haben uns entschlossen, als Stadt in beiden Fällen relativ zurückhaltend zu agieren“, so Zeidler. Er sei am Sonntag bei mehreren öffentlichen Terminen gewesen, und mehrfach auf beide Ereignisse angesprochen worden. „Das zeigt, wie sehr sie die Menschen in der Stadt beschäftigen und wie sie Anteil nehmen“, so Zeidler.

Zeidler sagt CMT-Besuch ab

Einen eigentlich für Montag geplanten Besuch auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart sagte der OB kurzfristig ab. „Es ist eine große Leere da, weil beide Ereignisse in vielerlei Hinsicht unverständlich sind und viele Fragen offen lassen“, beschreibt Zeidler seine Gefühlslage.

Er selbst wolle in den nächsten Tagen Kontakt mit den Familien der verunglückten Skifahrer sowie des getöteten Jugendlichen aufnehmen, um seine und die Anteilnahme der Stadt auszudrücken und Unterstützung anzubieten, sofern eine solche gewünscht werde.

Auch bei der TG Biberach, dem mit rund 6500 Mitgliedern größten Verein der Stadt, übt man sich zunächst in Zurückhaltung. Einige Skilehrer hätten sich noch am Sonntagabend getroffen, um gemeinsam zu trauern. Trotz der aktuell laufenden Wintersportsaison werde es nun erst einmal „ein Innehalten“ geben, sagt Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Beer.

Trauer an der Mali-Schule

Trauer und Bestürzung herrscht auch an der Mali-Gemeinschaftsschule, an der einer der tödlich verunglückten Skifahrer als Lehrer tätig war. „Wir trauern nicht nur um einen Kollegen, sondern um einen Freund“, sagte Schulleiterin Christine Peters. Für sie persönlich sei es der schlimmste Tag als Schulleiterin.

Bereits am Sonntag hatte sie sich mit ihren Lehrerkollegen getroffen, um den Montag für die Schüler vorzubereiten. Für Schüler und Lehrer wurde ein Raum der Stille mit Kerzen und Kondolenzbuch im Schulgebäude eingerichtet.

Außerdem standen in drei Schulräumen den ganzen Tag über ausgebildete Psychologen des Staatlichen Schulamts für Gespräche mit Schülern und Lehrern zur Verfügung. Dieses Angebot sei von vielen wahrgenommen worden. In einer Verabschiedungsfeier wollen Schüler und Lehrer gegen der Ende der Woche des Verstorbenen gedenken.