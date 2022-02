Biberach siegt im Tiebreak

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben in der Oberliga in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle den Tabellenzweiten MTV Ludwigsburg II bezwungen. Im zehnten Saisonspiel ging es für die Biberacherinnen – wie in vielen Partien in dieser Spielzeit zuvor – in den Tiebreak. Am Ende gewann die TG mit 3:2 (25:16, 15:25, 22:25, 25:21, 15:13) und findet sich mit 18 Punkten im Tabellenmittelfeld wieder.

„Ich bin stolz auf die Mannschaft und beeindruckt, dass wir das Spiel am Ende noch gedreht und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewonnen haben“, so TG-Kapitänin Annika Rueff nach dem Spiel. Besonders in den ersten beiden Sätzen leisten sich beide Teams viele Fehler. Die Mannschaft, die zuerst den Druck im Aufschlag aufrechterhalten konnte, entschied den jeweiligen Satz letztlich für sich.

Nachdem die ersten beiden Durchgänge jeweils eindeutig an eine der Mannschaften gingen, zeigten sowohl Biberach als auch die Gäste hernach eine konstante Leistung. Rueff sprach den Ludwigsburgerinnen später ein großes Kompliment dafür aus, dass sie besonders im Block großen Druck auf die Biberacher Angreiferinnen ausüben konnten.

„Leistungstechnisch fand ich es ehrlich gesagt nicht so gut, was wir gespielt haben. Wir konnten das nur kompensieren, weil wir dann gerade in den entscheidenden Phasen in Satz vier und fünf als Team harmoniert haben“, bilanzierte TG-Trainer Patrick Welcker. Er hob dabei insbesondere die druckvollen Angriffe von Diagonalangreiferin Annika Zeifang und die Aufschlagpräzision von Sabine Ludwig hervor. Dadurch konnte die TG schlussendlich den Tiebreak, den Biberach in dieser Saison schon oft verloren hatte, für sich entscheiden. Der Jubel im TG-Lager kannte nach dem letzten Ballwechsel keinen Halt mehr. „Es freut mich vor allem für die Mädels“, so Welcker. „Sie geben wöchentlich alles im Training und haben sich mit dem Sieg gegen Ludwigsburg II erfolgreich belohnt.“

Am kommenden Samstag erwartet die TG Biberach das nächste Auswärtsspiel beim TSV G.A. Stuttgart II. In der Landeshauptstadt wollen sich die Biberacherinnen für die knappe 2:3-Niederlage im Hinrundenspiel revanchieren.