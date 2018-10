Biberach reist mit Rückenwind nach Uhingen

Nach dem sehr erfolgreichen Heimspielwochenende reisen die Landesliga-Handballer der TG Biberach zum HT Uhingen-Holzhausen. Anpfiff in der Haldenberghalle in Uhingen ist am Samstag um 20 Uhr.

„Das Spiel gegen den TV Reichenbach war sogar nochmal besser als unser Auftritt in Steinheim. Ich bin sehr zufrieden“, resümierte TG-Teammanager Dietmar Hummler nach dem erfolgreichen 26:24 (14:10)-Auftritt am vergangenen Wochenende. Tatsächlich trat die TG wie eine Spitzenmannschaft auf, spielte 45 Minuten hochkonzentriert und effizient und wusste in allen Mannschaftsteilen zu gefallen. So resultiert für das Team von Trainer Cosmin Popa eine 3:1-Bilanz aus den beiden Partien gegen die offensichtlichen Spitzenmannschaften TV Steinheim und TV Reichenbach. Für die TG war dies auch ein Befreiungsschlag nach der überraschenden Heimniederlage in Feldkirch.

Sinnbildlich für die guten Leistungen stehen Moritz Kehm und Daniel Krais, die als junge Spieler im Kader mehr und mehr Spielanteile bekommen, diese effizient nutzen und wichtige Spielsituationen für sich entscheiden. Nach den Abgängen von Rares Bursuc und Bogdan Lazar, beide kehrten aus privaten Gründen nach Rumänien zurück, soll der Weg der Integration der eigenen Jugendspieler konsequent weitergehen. „Felix Berg und Niklas Hoch standen bereits im Kader und werden jetzt langsam an höhere Spielanteile herangeführt. Moritz Kehm und Daniel Krais haben vorgemacht wie die Entwicklung vom Jugendspieler zum wichtigen Herren-Akteur verlaufen kann“, zeigt Hummler die Vision auf.

Gefährlicher Angriff

An der Spitze der Tabelle geht es nach fünf Spieltagen recht eng zu. Keine Mannschaft konnte bisher eine weiße Weste wahren. Zuletzt erwischte es die SG Lauterstein II beim TSV Bad Saulgau mit 22:40. Um sich in der Spitzengruppe zu etablieren, muss sich die TG auch gegen Uhingen-Holzhausen gehörig strecken. Das HT ist ein etablierter Landesligist, hängt aber auch in dieser Saison im Tabellenkeller fest. Uhingen-Holzhausen steht mit 1:7 Punkten auf dem vorletzten Rang und wird gegen die TG sicher alles geben, den ersten Saisonsieg einzufahren. Den ersten Punkt erreichte das HT um ihren Trainer Almir Mekic in ihrem letzten Spiel bei Bettringen (28:28). Trotz der Konstellation weiß Popa und sein Team, dass das HT keinesfalls unterschätzt werden darf, dazu ist die Mannschaft zu erfahren und ihr Angriff um Toptorjäger Michael Regent zu gefährlich.