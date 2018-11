Biberach muss nach 3:0 noch um den Sieg zittern

Der FV Biberach hat in der Fußball-Landesliga verdient mit 3:2 (3:2) gegen den FV Altheim gewonnen. Die Freude über den Sieg hielt sich jedoch in Grenzen.

Eine famose erste halbe Stunde hatten die Biberacher hingelegt, Ball und Gegner laufen lassen und verdient mit 3:0 vorne gelegen. „Da haben wir fast perfekt gespielt. Und doch überwiegt der Eindruck der folgenden etwa 45 Minuten“, sagte FVB-Trainer Dietmar Hatzing nach der Partie.

Doch zunächst sahen die Biberacher Anhänger Fußball zum Genießen. Elegant lief der Ball durch die Biberacher Reihen und immer wieder suchte das Hatzing-Team den Weg nach vorn. So auch in der zehnten Minute, als Andreas Wonschick eine schöne Kombination mit seinem neunten Saisontreffer vollendete. Derweil profitierte der FVB beim 2:0 (21.) durch Jonathan Hummler von einem Missverständnis zwischen Altheims Keeper Johannes Reuter und Rechtsverteidiger Philipp Maier. Das 3:0 (36.) erzielte Jan Diamant nach Zuspiel von Wonschick.

Doch gerade, als das Spiel bereits entschieden schien, spielten sich die Biberacher in der 35. Minute so lange den Ball im eigenen Strafraum hin und her, bis es Altheims Florian Geiselhart zu bunt wurde. Der Angreifer luchste Dominik Felger den Ball ab und der Biberacher Innenverteidiger wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Altheims Kapitän Sebastian Gaupp. „Das war Schokoluku“, ärgerte sich Hatzing über die Fahrlässigkeit seiner Spieler, die ein souverän kontrolliertes Spiel aus der Hand gaben. Mitverantwortlich für den Bruch im Biberacher Spiel war auch das frühzeitige Aus von Mittelfeldmann Timo Heimpel, der mit einer Zerrung kurz nach dem 3:1 rausmusste.

„30 Minuten haben wir nicht auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Biberach hat schnell und gut gespielt gespielt und seine Qualität gezeigt. Dann haben wir uns mehr zugetraut, Pressing gespielt und Biberach zu Fehlern gezwungen“, analysierte Altheims Gaupp nach der Partie. Die Moral der Gäste wurde noch vor der Pause mit dem zweiten Treffer belohnt: Nach schönem Pass von Timo Reck zog Patrick Spies zunächst an FVB-Keeper Beck vorbei und traf dann cool aus spitzem Winkel.

Auch nach der Pause blieb Altheim am Drücker, blieb jedoch im Spiel nach vorn zu harmlos. In der 63. Minute verstärkte Hatzing das defensive Mittelfeld mit der Hereinnahme von Nicolas Steidle, der für Heimpel eingewechselte Neuzugang Mario Protrka rückte nun etwas nach vorne. Der Kroate deutete seine Ballfertigkeit an, doch es fehlte noch an der Bindung zu seinen Teamkollegen.

„Am Ende ließen dann bei uns die Kräfte nach“, bekannte Altheims Kapitän Gaupp. So ließ der Druck der Altheimer nach und in den letzten zehn Minuten waren die Gastgeber einem Treffer wieder deutlich näher. Doch beste Konterchancen durch Scheffold, Hummler und Wonschick blieben ungenutzt. Hatzing wertete den Bruch im Spiel als Zeichen der Unerfahrenheit seiner Mannschaft, was die erfahrenen Altheimer wiederum gut nutzten. Auch habe die Geilheit auf den vierten Treffer gefehlt. „Nächste Woche gegen Berg müssen wir unsere Sicherheit über 90 Minuten auf den Platz bringen, sonst wird es schwer.“