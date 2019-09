Biberach leuchtet bunt in der langen Einkaufsnacht

Die 24. lange Einkaufsnacht in der Biberacher Innenstadt hat mir den Aktionen der Geschäftsleute und effektvollen Lichtinstallationen wieder zahllose Besucher angelockt.

Bummeln im Lichtermeer: Die lange Einkaufsnacht ist wohl einmalig in Oberschwaben und glänzt mit einer stimmungsvollen Atmosphäre und einem großen Angebot an Events. Ob Shopping, Musik oder Kulinarik – die Veranstaltung der Biberacher Werbegemeinschaft bringt all das unter einen Hut.

Ausgelassene Stimmung

So konnten sich Musikliebhaber unter anderem an der Band Two Generations erfreuen, die im Schuhhaus Geiwitz mit italienischen Liedern und Classic Rock für Stimmung sorgte.

Auch außerhalb der Geschäfte herrschte ausgelassene Stimmung. Verschiedene Stände luden mit ihrem Speisenangebot auf dem Marktplatz zum Verweilen ein. Ein besonderer Hingucker waren dort neben den bunten Illuminationen die Mitglieder von Kendo-Biberach, einem Teil der Judo-Abteilung der Turngemeinde Biberach. In voller Montur und mit viel Körpereinsatz führten sie den Zuschauern die Kunst des japanischen Schwertfechtens vor.

Leckere Eigenkreationen

Etwas ruhiger, aber ebenso lehrreich ging es in der Bäckerei Eisinger zu. Dort konnten junge wie ältere Besucher vom Bäckermeister Gustav Eisinger persönlich lernen, wie man eine Brezel herstellt. Die leckeren Eigenkreationen durften nach dem Backen entweder mit nach Hause genommen oder gleich verzehrt werden.

Ein Augenschmaus

Einen wahrer Augenschmaus stellten traditionsgemäß die beiden Modeschauen vom Bekleidungsgeschäft Kolesch dar. Erneut präsentierten die Models – sie sind allesamt keine Profis, sondern stammen aus dem Freundes- oder Kundenkreis des Hauses – vor zahlreichen Zuschauern die aktuelle Mode für den Herbst und Winter. Diese zeichnen sich unter anderem durch Erdtöne aus. Auch Motive, die an das Fell von Tieren wie Leoparden erinnern, sind aktuell gefragt.

Friedrich Kolesch, Geschäftsführer des Modehauses und stellvertretender Vorsitzender der Biberacher Werbegemeinschaft, zeigte sich sehr zufrieden mit der langen Einkaufsnacht. „Trotz des eher regnerischen Wetters kommen zahlreiche Besucher, die auch vieles kaufen“, erklärte Kolesch. Das liege unter anderem daran, dass die lange Einkaufsnacht mittlerweile eine sehr etablierte Attraktion sei, die viele Fans habe.

Etwas ganz Besonderes erleben

Auch sein Vorstandskollege Günter Warth vom Modehaus Keller-Warth äußerte sich positiv: „Es läuft sogar noch besser als die Herbstnacht im vergangenen Jahr.“ Die Geschäfte seien dieses Mal deutlich besser besucht und das liege unter anderem am Wetter, dessen herbstliche Witterung zur Veranstaltung passte.

„Außerdem ist es egal, wenn es mal schüttet“, sagte Warth. „Die Leute gehen trotzdem zur langen Einkaufsnacht, denn sie wissen, dass sie hier etwas ganz Besonderes erleben.“