Biberach landet Derbysieg gegen Lehr

Doppelpack für die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach: Nach dem 21:19 (11:9)-Derbysieg gegen den SC Lehr am Donnerstag muss die Mannschaft von Trainer Florian Nowack am Sonntag erneut antreten. Dann gastiert die TG beim TV Weilstetten (Spielbeginn: 17 Uhr).

Durch den Heimsieg gegen den SC Lehr verbesserte sich die TG Biberach auf den dritten Tabellenplatz, den sich die Biberacherinnen vor dem anstehenden Spieltag mit dem TV Nellingen II teilen (beide 6 Spiele/8:4 Punkte).

Es war kein einfaches Derby für die TG gegen das Tabellenschlusslicht Lehr. Zwar gingen die Biberacherinnen durch Anne Münzer mit 1:0 (3.) in Führung. Doch dann lief die TG bis zur 22. Minute und dem 6:6 durch Lara Kuhn fast durchweg einem Rückstand hinterher. Erst mit dem Tore-Dreierpack von Svenja Hardegger zum 9:7 (27.) wendete sich das Blatt zugunsten der TG, die schließlich mit einer 11:9-Führung in die Pause ging.

Nach dieser zogen die Gastgeberinnen zeitweise bis auf sechs Tore davon, Julia Wucherpfennig markierte das 16:10 (44.). Im Anschluss kam Lehr wieder auf. Vor allem Elena Kramer, am Ende mit acht Treffern beste Torschützin des SCL, zeigte sich treffsicher. 19:16 hieß es für die TG in Minute 52, dann versenkte Nadja Nowack einen Siebenmeter zum 20:16 und Julia Wucherpfennig legte das 21:16 nach. Der Treffer der mit sechs Toren besten Schützin der TG, sollte der letzte für Biberach in diesem Spiel bleiben. Danach netzte nur noch Lehrs Elena Kramer ein, bis es 21:19 (59.) stand. Mehr Treffer sahen die 100 Zuschauer in der PG-Halle nicht mehr, Biberachs Derbysieg und der Sprung auf Platz drei waren eingetütet.

Am Sonntag tritt die TG Biberach nun beim TV Weilstetten an. Rein von der Papierform her ist die TG Favorit gegen den Tabellenneunten. Der TVW steht nach fünf absolvierten Spielen mit 4:6 Punkten (113:125 Toren) da. Vor Wochenfrist verlor Weilstetten mit 24:35 beim Tabellenzweiten, der HSG Fridingen/Mühlheim. Abzuwarten bleibt allerdings, wie die Biberacherinnen das Spiel am Donnerstag kräftemäßig weggesteckt haben.