Biberach lädt zu Stadtführungen ein

Tourismus Biberach bietet eine Vielzahl an Stadtführungen an. So stehen am Samstag, 6. August, und Sonntag, 7. August, ein historischer Stadtrundgang und die Stadtführung „Holzmarkt - Kapellenplatz - Kaiserplatz? Alles (richtig) zu seiner Zeit!“ auf dem Programm, teilen die Veranstalter in einem Schreiben mit.

Verborgene Winkel, historische Schätze, mittelalterliches Gemäuer – Biberach ist eine Stadt mit jahrhundertealter Geschichte. Der „Historische Stadtrundgang“ am Samstag, 6. August, führt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Biberachs. Der Weberberg, der Marktplatz, die evangelische Spitalkirche und die simultanen Stadtpfarrkirche St. Martin sind nur ein paar der Stationen auf dem Spaziergang durch die Altstadt. Bei der zweistündigen „Stadt-Verführung“ am Samstagnachmittag mit Stadtführer Bernd Otto wird auch der Weiße Turm besichtigt. Erwachsene zahlen zehn Euro, Beginn ist um 14 Uhr.

Der Holzmarkt hat eine ereignisreiche Geschichte, allein dreimal wurde er umgetauft. Die längste Zeit hieß er Kapellenplatz, so nennen ihn manche Biberacher auch heute noch. Am Sonntag, 7. August, veranschaulicht Stadtführerin Karin Ilg die Geschichte des Holzmarkts. Beginn der anderthalbstündigen Führung ist um 14 Uhr, Erwachsene zahlen acht Euro.

Treffpunkt der Führungen, wenn nicht anders angegeben, ist der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt beim Stadtführer erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahre und Studenten bekommen auf den regulären Preis 50 Prozent Ermäßigung.