Biberach kassiert Niederlage in Reutlingen

Die Basketballer der TG Biberach befinden sich nach der 57:70 (31:42)-Niederlage bei der TSG Reutlingen II mitten im Abstiegskampf in der Bezirksliga Ost. Durch den Rückzug des TSV Wendlingen vom laufenden Spielbetrieb steht dieser als erster Absteiger fest. Allerdings wurden alle Ergebnisse gegen Wendlingen annulliert, sodass die TG mit nur noch vier Siegen auf dem drittletzten Tabellenplatz liegt.

Gegen den Tabellendritten Reutlingen II konnten die Biberacher im ersten Viertel sowohl in der Defensive als auch in der Offensive noch gut mithalten. Dann gab es einen Bruch im Spiel der TG zu Beginn des zweiten Viertels. Reutlingen II legte einen 8:0-Lauf hin und konnte sich erstmals absetzen. Leichte Ballverluste sowie eine mangelnde Zuordnung in der Zonenverteidigung der Biberacher zwangen Trainer Martin Arens zu einer Auszeit. Danach lief es deutlich besser für die Oberschwaben. Punkte durch Flügelspieler Thomas Peiner und Kapitän Bendikt Bärtle hielten die TG im Spiel. Jedoch gelangen den Reutlingern kurz vor der Halbzeit noch einmal sechs Punkte in Folge, sodass die TG mit einem 31:42-Rückstand in die Pause ging.

Bärtle zeigt starke Leistung

Im dritten Viertel überrannten die Reutlinger nach einem schnellen Korb von Oliver Lorenz die Biberacher mit 12:0 in vier Minuten. Fehler im Spielaufbau, Abspielfehler und unnötige Ballverluste ermöglichten den Reutlingern weitere leichte Punkte. Auf Biberacher Seite stemmte sich vor allem Benedikt Bärtle mit einer starken Leistung gegen die drohende Niederlage. Im dritten Viertel erzielte er acht seiner insgesamt 28 Punkte.

Der Rückstand war allerdings zu Beginn des letzten Spielabschnitts auf 17 Punkte angewachsen (45:62). Die TG warf nun alles in die Waagschale und kam durch zwei Dreier von Bärtle auf neun Punkte heran. Dann ließ bei den Biberachern aber die Kraft nach und die Partie mit 57:70 verloren.

Am Samstag, 17. März, steht ab 17.30 Uhr nun das wichtige Spiel gegen die sechstplatzierte TG Bodensee vor heimischer Kulisse an. Danach folgt der schwere Gang zum Spitzenreiter SB Heidenheim sowie der Saisonabschluss gegen den Tabellenletzten TSV Laupheim ebenfalls zu Hause (7. April). Die Biberacher können es mit Siegen in den beiden Heimspielen aus eigener Kraft schaffen, die Klasse zu halten.