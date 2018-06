Biberach IV landet Auftaktsieg

Die Schachspieler der TG Biberach IV haben zum Saisonstart in der Kreisklasse B Süd einen klaren 4,5:1,5-Heimsieg gegen den SK Markdorf IV gelandet. Für Aufsteiger Biberach IV, das Perspektivteam der TG, punktete Zugang Adrian Mitran zunächst durch einen Sieg an Brett fünf. Spitzenspieler Felix Funk erhöhte auf 2:0. Norbert Jäger erreichte an Brett drei ein Remis. Der gesundheitlich leicht angeschlagene Eray Cerit unterlag am sechsten Brett. Spannend machte es Benedikt Pfeifer an Brett vier, er setzte sich aber letztlich durch. Jonathan Engert legte am zweiten Brett noch einen Sieg nach und machte damit den klaren 4,5:1,5-Sieg perfekt.