Biberach ist eine „Familienbewusste Kommune Plus“

Bereits im Januar dieses Jahres ist der Stadt Biberach das Prädikat „Familienbewusste Kommune Plus“ zum zweiten Mal für fünf weitere Jahre überreicht worden. Nun folgte am 30. November in Schwäbisch-Gmünd die offizielle Übergabe der Auszeichnung an die zertifizierten Kommunen durch Ministerialdirektorin Leonie Dirks aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg. Das teilt die Stadt mit.

Das Qualitätsprädikat wird demnach im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg vergeben. Ein Expertenbeirat prüft die mehr als 100 Ziele über Bewertungskriterien in zwölf Handlungsfeldern wie „Quartier, Wohnen und Verkehr“, „Gesundheit in der Kommune“ oder auch „Migration, Integration, Interkulturelle Öffnung“. In Letzterem ist Biberach laut Patrik A. Hauns, dem Laudator und stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg, ein Leuchtturm für Baden-Württemberg mit 88 Prozent der erreichbaren Punkte.

2026 steht laut Stadt die zweite Rezertifizierung an. Dabei werde auch das neue Handlungsfeld „Natur, Klima und Umwelt“ eine große Rolle spielen. Hauns sehe in den ausgezeichneten Kommunen vor allem eine Ermöglichungskultur für Familien.