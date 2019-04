„Biberach ist das Zentrum des Jugendhandballs“

Die 22. Auflage des internationalen Biberacher Osterturniers (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse Biberach“ startet am Freitagabend mit dem Eröffnungsspiel zwischen den A-Jugendhandballern von Frisch Auf Göppingen und der NSG EHV/Nickelhütte Aue in der Wilhelm-Lager-Halle. Seit Anfang an ist Hans-Peter Beer im Organisationsteam des Turniers mit dabei. Felix Gaber hat sich im Vorfeld mit dem 60-Jährigen unterhalten.

Herr Beer, was macht für sie immer noch die „Faszination Ibot“ aus?

Die vielen teilnehmenden Mannschaften aus dem In- und Ausland, die tolle Atmosphäre auf und neben dem Spielfeld. Ein Turnier zu haben, das organisatorisch und durch die teilnehmenden Mannschaften zu den besten Turnieren in Europa zählt. Zudem sind es die zahlreichen Helfer, die sich jedes Jahr an Ostern ehrenamtlich in sämtliche Biberacher Sporthallen stellen, über Ostern das Zentrum des Jugendhandballs zu sein. Da könnte ich noch einiges aufzählen.

Wie schade finden Sie es, dass die Füchse Berlin diesmal nicht dabei sind?

Natürlich wäre es schön gewesen, die Füchse erneut im Teilnehmerfeld zu haben, aber wir haben ein männliches A-Jugendfeld mit 20 Mannschaften, bei dem elf Teams aus der Jugendbundesliga kommen und mit Frisch Auf Göppingen eine Mannschaft im Feld, die wie die Füchse um die Deutsche Meisterschaft spielen wird. Ferner haben wir wieder alle anderen weiblichen und männlichen Altersklassen hochkarätig besetzt. Da werden wir in Biberach wieder Spitzen-Jugendhandball erleben.

Der Sieger der beiden vergangenen Jahre fehlt beim Turnier. Wer ist ihr Favorit bei der männlichen A-Jugend?

Wir haben mit Frisch Auf Göppingen einen Teilnehmer am Start, der schon mehrfach Turniersieger war, letztmals 2014. Der SC Magdeburg konnte sich 2016 ganz oben in die Siegerliste eintragen, genauso wie der TV Bittenfeld im Jahre 2013. Da gibt es somit mehrere Kandidaten.

Wer hat die größten Siegchancen bei der weiblichen A-Jugend?

Auch hier wird es spannend sein. Mit den Teams des TuS Schutterwald, der DJK Sportfreunde Budenheim oder des TV Nellingen haben wir auch hier drei Mannschaften aus der weiblichen Jugend-Bundesliga am Start.

Was trauen sie den Teams der TG beim Ibot zu?

Es ist immer schwierig, sich gegen die verschieden höherklassig spielenden Teams zu behaupten. Aber mit dem Heimvorteil sind Platzierungen im Mittelfeld nicht ausgeschlossen. Den weiblichen A- und B-Jugendteams traue ich dies am ehesten zu.