„Biberach in 52 Objekten“ erleben

Bei der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“, im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg, wird ab Januar wöchentlich ein neues Objekt im Eingangsfoyer des Biberacher Rathauses ausgestellt, das eine Verbindung zu Biberach hat. Damit können nicht nur die Biberacher, sondern auch Gäste, die Stadt noch besser kennenlernen. Die Objekte werden auch auf den städtischen Social-Media-Kanälen vorgestellt. Das erste Objekt ist das Töpferhaus am Weberberg.

Das Töpferhaus ist eines der ältesten noch erhaltenen Gebäude in Biberach. Es wurde vermutlich im Jahre 1421 errichtet, was bedeutet, dass es gerade sein 600. Jubiläum feierte. Diese relativ genaue Datierung ist durch eine Untersuchung der Holzbalken möglich, aus denen das Haus erbaut wurde. Damit ist das Töpferhaus in der Engelgasse knapp zehn Jahre älter als das Alte Rathaus.

Über die ursprünglichen Besitzer und Erbauer ist leider nichts mehr bekannt, da beim Brand des Kirchturms im Jahr 1584 viele Akten und Amtsbücher vernichtet wurden. Erst ab Anfang des 17. Jahrhunderts lassen sich die Spuren wieder nachverfolgen. Das Töpferhaus wurde etwa 200 Jahre nach seiner Erbauung in Teilen im Stil der damaligen Zeit umgebaut. Dabei wurde unter anderem die gewölbte Balkendecke in der großen Wohnstube durch eine farbig bemalte Holzkassettendecke ersetzt.

Heute sind in dem Gebäude neben modernen Wohnungen eine Töpferwerkstatt, eine Werkkunstschule und ein Töpfermuseum untergebracht. Auch das auf dem Foto abgebildete Lichterhaus wurde dort angefertigt.