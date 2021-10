Biberach holt sich ersten Saisonsieg

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben in der Oberliga bei der TG Nürtingen mit 3:2 (25:23, 19:25, 25:14, 15:25, 15:5) gewonnen. Biberach sicherte sich durch den ersten Saisonsieg zwei Punkte.

Die TG hatte zu Beginn große Schwierigkeiten ins Spiel zu finden. Aufgrund einer sehr statischen Abwehr konnten viele einfache Bälle nicht sauber abgewehrt werden. Dadurch verschenkte die TG leichte Punkte im ersten Satz. Durch viel Leidenschaft und Kampfgeist konnte Biberach den Satz jedoch nach einem langen Hin und Her mit 25:23 für sich entscheiden.

Im zweiten Durchgang vermisste Biberachs Trainer Stefan Hecht die guten Aktionen des ersten Satzes. Zudem war das Spiel der TG durch Schwächen im Annahmeriegel geprägt. Die Nürtingerinnen setzten die Biberacher Annahme mit variierenden Aufschlägen kontinuierlich unter Druck. Zuspielerin Carolin Ott konnte deshalb im zweiten Satz kein abwechslungsreiches Zuspiel in den Angriff bringen. Die TG gab den Satz mit 19:25 an Nürtingen ab.

Im dritten Durchgang spielte Biberach überragend. Punktgenaue Annahme- und Abwehraktionen sowie eine stabile Block-Feld-Verteidigung ermöglichten wieder stärkere Angriffe. Somit entschieden die Biberacherinnen den dritten Satz eindeutig für sich (25:14). Im vierten Durchgang fiel es dem Team um Kapitänin Annika Rueff sehr schwer, an die Leistung des vorherigen Satzes anzuknüpfen, was zu einem deutlichen Satzverlust mit 15:25 führte.

Im Tiebreak starteten die Biberacherinnen mit viel Selbstvertrauen. Die Gastgeberinnen wurden von Beginn an unter Druck gesetzt und fanden keine Mittel zur Gegenwehr. Dadurch holte sich Biberach den Satz mit 15:5 und somit den ersten Sieg der Saison. Besonders hervorgestochen ist in diesem Spiel Kapitänin Annika Rueff. „Ich fand sie in der Annahme sehr positiv und im Angriff hat sie viele richtige Entscheidungen getroffen“, so Trainer Hecht. In den nächsten Trainingseinheiten soll nun intensiv an allen Spielelementen gearbeitet werden, um am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen den TSV Burladingen (Spielbeginn: Samstag, 20 Uhr, Wilhelm-Leger-Halle) erneut punkten zu können.