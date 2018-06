Biberach hat Spitzenspiel vor der Brust

Gleich zum Jahresauftakt in der Württembergliga haben die Biberacher Handballerinnen einen dicken Brocken zu bewältigen. Im Spitzenspiel treffen die TG-Frauen am Samstag, 7 Januar, um 18 Uhr in der PG-Halle auf die HSG Ebersbach/Bünzwangen. Die TG ist aktueller Tabellenzweiter. Der Dritte Ebersbach hat ein Spiel und zwei Minuspunkten mehr als Biberach auf dem Konto.

Das Hinspiel in Ebersbach im September 2011 hat die TG von Trainer Peter Engel wegen einer schlechten Chancenverwertung knapp mit 20:22 verloren. Die HSG spielt aus einer starken, kompakten Abwehr heraus und hat daher mit die beste Gegentrefferquote der Württembergliga.

Wie im Hinspiel treten die Biberacherinnen nicht in Bestbesetzung an. Damals musste Claudia Waibel Verena Kraft im halbrechten Rückraum vertreten, Daher müssen seit Anfang Dezember verschiedene Spielerinnen Nadja Nowack auf halblinks ersetzen. Dies hat bisher teilweise gut geklappt, sodass sich die TG-Frauen durchaus Siegchancen im Spiel gegen den Tabellennachbarn ausrechnen.

Da die weibliche A-Jugend ihr Auswärtspiel beim VfL Waiblingen erst am Sonntag bestreitet, werden wahrscheinlich wieder einige A-Jugendspielerinnen der TG mit auf der Ersatzbank sitzen und Trainer Peter Engel so weitere taktische Möglichkeiten erlauben.

Der Gast aus dem Filstal nimmt das Spiel ebenfalls sehr ernst. So wird ein Fanbus eingesetzt, um die eigene Mannschaft im Auswärtsspiel in Biberach zu unterstützen.

Die Mannschaft von Trainer Peter Engel hat erst in dieser Woche wieder mit dem Mannschafttraining angefangen. In den Weihnachtsferien war individuelles Einzeltraining angesagt. Für beide Trainer ist es eine erste Standortbestimmung nach der Weihnachtspause. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt vom Tabellenersten, dem TSV Heiningen. Mit einem Sieg bliebe die TG erster Verfolger, bei einer Niederlage kommt man dem in Lauerstellung liegenden Tabellenvierten TSV Urach näher, der ebenfalls nur einen Punkt hinter den heutigen Kontrahenten liegt. „Wir wollen beide Punkte in der PG-Halle behalten“, lautet Trainer Peter Engels Marschroute fürs Heimspiel. In dem setzt er auf eine lautstarke Unterstützung durch viele TG-Fans.