Biberach hat am Sonntag offen

Die Biberacher Geschäfte laden am Sonntag, 6. November, von 13 bis 18 Uhr wieder zum herbstlichen Einkaufsbummel. Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag sind die 44. Biberacher Filmfestspiele.

Die Altstadt, der Marktplatz, die vielen Straßen und Gässchen mit ihren historischen Häusern bilden wieder die stimmungsvolle Kulisse, um einzukaufen, sich in einem der vielen Fachgeschäfte über die aktuellen Trends beraten zu lassen, einen Kaffee zu genießen, oder vielleicht schon nach dem einen oder anderen Weihnachtsgeschenk Ausschau zu halten.

Rund um den Marktplatz gibt es Essen und Trinken. Die Biberacher Einzelhändler warten mit kleinen Aktionen und besonderen Angeboten auf.

Tiefgaragen und Parkdecks befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Altstadt und sind zudem auch noch preisgünstig. Die erste Stunde ist kostenlos. Wer komplett kostenlos parken will, fährt auf den Gigelberg und geht die zehn Minuten in die Altstadt hinunter zu Fuß.