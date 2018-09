Biberach gewinnt in Denkendorf

Was für ein Tag für Biberachs Württembergliga-Handballerinnen: Beim ersten Auswärtsauftritt der noch jungen Saison hat die TG bei der HSG Deizisau-Denkendorf mit 30:23 (15:12) gewonnen. Die Biberacherinnen zeigten dabei eine ordentliche Leistung und nahmen so die zwei Zähler verdient mit nach Biberach.

Beim Saisondebüt der beiden Außenspielerinnen Svenja Hardegger und Claudia Weiser geriet die TG zunächst mit 1:4 in Rückstand. Doch mit zunehmender Spielzeit steigerte sich Biberach in der Defensive und auch Torhüterin Fanni Farkas-Szebelledy zeigte eine gute Leistung. Die Folge: Die TG ging nach Toren von Julia Wucherpfennig, Lara Kuhn, Anne Münzer und Svenja Hardegger mit 6:4 in Führung. In der Folge sahen die wenigen Zuschauer in der Sporthalle in der Lenaustraße ein Spiel auf Augenhöhe. Isabel Bart und Claudia Weiser erhöhten kurz vor der Pause auf 13:11. Dann ein Schreckmoment: Nadja Nowack verletzte sich bei einer Abwehraktion unglücklich am Finger, der aber wieder eingerenkt werden konnte. Dennoch ging es fortan ohne Nowack weiter, die bis dahin gut im Spiel war. Zwei weitere Treffer von Kuhn sorgten für eine 15:12-Führung der TG zur Pause.

Nun schien so langsam die ganze Nervosität abzufallen, denn die Biberacherinnen kamen mit viel Schwung aus der Kabine. Ein 4:0-Lauf brachte eine 19:12-Führung. In der Abwehr stand die TG kompakt und zeigte viel Laufbereitschaft und Einsatzwille, die eingewechselte Torhüterin Andrea Bretzel hielt stark. Im Angriff fanden die Biberacherinnen immer mehr die richtige Mischung aus schnellem Spiel und kontrolliertem Aufbau. Dennoch gab es immer wieder einfache Fehler, die aber durch eine starke Rückzugsbewegung wieder ausgebügelt werden konnten.

Abwehr steht gut

Beim 24:14 durch Claudia Weiser (42.) schien das Spiel entschieden. Doch die HSG ließ sich nicht kampflos hängen und agierte nun mit einer 4:2-Abwehr und wenig später sogar mit einer doppelten Manndeckung. Dies brachte die TG aber nicht aus der Ruhe. Im Angriff ließ man sich die nötige Zeit und hinten stand man nach wie vor gut. Es war vor allem eine mannschaftlich geschlossene Leistung, die am Ende zu einem 30:23-Sieg führte. Alle 14 eingetragenen Spielerinnen trugen ihren Teil zum Erfolg bei und auch die an diesem Tag nicht berücksichtigten Janina Hardegger, Rebecca Kunz und Daniela Ruf, die die Reise nach Denkendorf dennoch mit angetreten hatten, halfen dem Team enorm. So war die Freude im TG-Lager über die zwei Auswärtspunkte nach der Schlusssirene groß.

Insgesamt war es eine gute Vorstellung der Biberacherinnen, die sich im Vergleich zum Auftaktspiel steigerten. Für die TG steht nun ein spielfreies Wochenende an, ehe dann am 3. Oktober der Aufstiegsaspirant TV Reichenbach in die PG-Halle kommt.