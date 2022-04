Biberach erkämpft Auswärtssieg

Die Oberliga-Kegler der TG Biberach haben einen wichtigen Auswärtssieg erkämpft. Die TG gewann bei der SG Mengen-Sigmaringen.

Oberliga Männer: SG Mengen-Sigmaringen – TG Biberach 3:5 (3149:3178). Im Startpaar hatte Biberachs Reiner Ott (497/0) Anfangsschwierigkeiten und er verlor letztlich mit 19 Kegeln Rückstand. Uwe Waibel (548/1) traf auf einen ebenbürtigen Gegner, den er knapp mit zwölf Kegeln Vorsprung bezwang. Im Mittelpaar entschied Jens Fiederer (579/1) dank zwei starken Durchgängen die Partie als Tagesbester für sich. Mitspieler Marcel Betz (538/0) kämpfte hart und hatte am Ende das Nachsehen, obwohl er zwei Kegel gutmachte. Im Schlusspaar war Marc Bogenrieder (539/1) das Zünglein an der Waage. Er war seinem Gegner immer einen Schritt voraus und sicherte sich den Mannschaftspunkt sowie 31 Kegel Vorsprung. Für Martin Mysliwitz (477/0) lief es alles andere als Rund. Er verlor er mit 28 Kegeln Rückstand, was den TG-Sieg jedoch nicht schmälerte.