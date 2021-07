Biberach erhält hohen Zuschuss für Breitbandausbau

6,45 Millionen Euro erhält die Stadt Biberach als Bundeszuschuss für den Breitbandausbau. Gedacht ist das Geld für den Anschluss gleich mehrerer Gewerbegebiete und Teilorte an das Gigabitnetz. Mit der Förderung übernimmt der Bund die Hälfte der geschätzten Gesamtkosten von knapp 13 Millionen Euro, wie der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) mitteilt.

Zusammen mit Bettina Hagedorn, der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, überbrachte Gerster, der auch stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses ist, die gute Nachricht. Beim einem Rathausgespräch mit Vertretern der Stadt Biberach freuten sich die beiden SPD-Politiker mit Oberbürgermeister Norbert Zeidler über die Förderzusage aus Berlin.

Internet in Gewerbegebieten und Teilorten beschleunigen

„Glasfaser ist auch entscheidend für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Biberach. Die Anforderungen von Industrie und Gewerbe an verlässliche und hohe Übertragungsraten, um große Datenmengen über das Internet auszutauschen, werden weiter steigen. Deshalb unterstütze ich das Ausbauvorhaben der Stadt ausdrücklich“, so Gerster. Mit den Fördermitteln können jetzt voraussichtlich die Gewerbegebiete an der Freiburger Straße, Vollmerstraße, Waldseer Straße und an der Ulmer Straße ans Breitbandnetz angeschlossen werden. Zusätzlich werden unterversorgte Gebiete in den Teilorten Stafflangen, Ringschnait und Mettenberg angeschlossen.

„Der Bund sende mit dem Bundesprogramm Breitbandförderung ein starkes Signal an den ländlichen Raum, so Gerster. Umso wichtiger sei es, dass die ergänzende 40-prozentige Kofinanzierung durch das Land bald zugesagt werde Hier sei die grün-schwarze Landesregierung am Zug.