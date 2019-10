Biberach entführt Punkte aus Weilstetten

Die Handballerinnen der TG Biberach haben das Auswärtsspiel in der Württembergliga Süd beim bis dahin ungeschlagenen TV Weilstetten sehr überraschend mit 24:23 (12:9) gewonnen. Die TG zeigte eine sehr gute kämpferische Leistung und sicherte am Ende die zwei Punkte durch einen verwandelten Strafwurf in letzter Sekunde.

Spaß und Kampf hatte das Trainerteam in der Vorbereitung für das schwere Spiel als Marschroute ausgegeben. Erneut ohne Münzer, Herth, Math und Unterfrauner angetreten, sollte die TG diese perfekt umsetzen. Dass TVW-Trainer Markus Walter schon vor dem Spiel mit dem Knacken der 30-Tore-Marke durch sein Team liebäugelte, motivierte die TG sichtbar zusätzlich. Biberach zeigte vom Anpfiff weg eine gute Gegenwehr gegen den besten Angriff der Liga.

Lara Kuhn gelang das 1:0, ehe die ehemalige Zweitliga-Spielerin Stefanie Hotz ausglich. Sehr gut im Griff hatte die TG zu Beginn das schnelle Gegenstoßspiel des TVW. So mussten sich die Gastgeberinnen ihre Tore schwer erarbeiten. Im Angriff taten sich die Biberacherinnen derweil schwer gegen die kompakte Deckung, spielten aber insgesamt clever und geduldig. So sahen die etwa 50 Zuschauer in der Längenfeldhalle in Balingen wenig Tore und ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. Mit zunehmender Spieldauer brachten die eingewechselten Spielerinnen Lena Krais, Jenny Wagner, Annki Branz und Svenja Hardegger neuen Schwung in die Partie. Bis zum 9:9 (27.) konnte sich kein Team absetzen. Ein Zwischenspurt und Tore von Kuhn, Yvonne Schneider und Julia Spies sorgten dann aber für eine 12:9-Führung der TG zur Pause.

Die Biberacherinnen blieben auch in Hälfte zwei ihrer Linie treu. Trotz langer Spielzeiten ließ keine Spielerin locker und holte, wenn auch spielerisch nicht alles gelang, alles aus sich heraus. Dennoch war es dann vor allem die erfahrene Hotz und Helen Schick, die den TVW nach und nach wieder in Schlagdistanz brachten. Doch auch als die TG erstmals wieder den Ausgleich (21:21/50.) hinnehmen musste, blieben die Köpfe oben. Es folgte eine packende Schlussphase. Trotz zweier Zeitstrafen und dem zwischenzeitlichen 21:22-Rückstand konnte Spies den erneuten Ausgleich erzielen. Wenig später erzielte die an diesem Tag starke Jessica Haas das 23:22 für die TG. Alina Walter glich kurz darauf erneut aus. Die starke TG-Defensive sorgte dann auch dafür, das man den letzten TVW-Angriff unterbinden konnte und selbst nochmals die Chance hatte, einen Treffer zu erzielen. Schneider war es dann, die in ihrem 60. Württembergliga-Spiel für die TG kurz vor Ende der Partie einen Strafwurf erzwang. Diesen wusste Kuhn zu nutzen. So war die Freude im TG-Lager groß und man bejubelte den 24:23-Auswärtserfolg.

Bester Saisonstart seit sieben Jahren

Mit 5:1-Punkten steht Biberach laut TG-Trainer Florian Nowack damit erst mal überraschend gut da und kann sich über den besten Saisonstart seit mindestens sieben Jahren freuen. „Das war heute eine tolle Mannschaftsleistung. Alle waren motiviert und haben sehr konzentriert gespielt. Der TVW ist eine echte Spitzenmannschaft, die noch viele Gegner schlagen wird“, sagte TG-Betreuerin Daniela Ruf nach dem Spiel. „Wir sind unheimlich stolz, diese Überraschung geschafft zu haben. Wir müssen allen Spielerinnen und vor allem Torhüterin Andrea Bretzel, die toll gehalten hat, ein großes Kompliment aussprechen.“

Weiter geht es für die TG am kommenden Samstag, wenn der TSV Köngen in die PG-Halle kommt.